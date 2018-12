pts20181214007 Produkte/Innovationen, Kultur/Lifestyle

Kein Bock auf Weihnachtsstimmung? Anti-Weihnachtsmützen für Weihnachtshasser

Mit diesen Mützen wird selbst der Grinch zum Weihnachtsfan

Frickenhausen (pts007/14.12.2018/09:00) - Die Weihnachtswichtel vom Karneval-Megastore.de waren sich dieses Jahr gar nicht grün mit ihrem Arbeitgeber, dem Weihnachtsmann. Deswegen haben sie, um ihrer eigenen Weihnachts-Null-Bock-Stimmung Ausdruck zu verleihen, Anti-Weihnachtsmützen auf den Markt gebracht. Ein Glück, dass nun auch alle anderen X-Mas-Hater damit auf ihre Kosten kommen!

Schreckliche Weihnacht überall

Jeder, der sich groß und breit auf die Stirn schreiben will, dass er ein Weihnachtshasser ist, kann das ab sofort mit den Anti-Weihnachtsmützen vom Karneval-Megastore.de https://Karneval-Megastore.de tun. Schluss mit Santa Claus oder Christkind - von nun an gibt es "Satan Claus", "Mistkind", "Durstig", "Artig" und "Unartig" - ob in leuchtendem Rot wie Opferblut oder Schwarz wie die dunkle Seele. Hier kann jeder mit einer Nikolausmütze seine Weihnachtsdepression angemessen ausdrücken.

Und so entstanden die Mützen

Der Weihnachtsmann, für den die Wichtel arbeiten, ist ein wahrer Tyrann! Deswegen witterten diese ihre Chance, als er bereits Ende November besoffen in der Ecke lag. Sie schmiedeten einen Racheplan. Die Produktion der Weihnachtsmützen stand von nun an unter dem Motto: "Wir streiken! Anti-Weihnachtsmützen gegen den dicken Mann mit dem ungepflegten Bart!" Damit kann jetzt einfach jeder zeigen, dass ihn leise Glöckchenmusik auf den Weihnachtssack geht und die endlose Geschenke-Rennerei rasend macht!

Der Onlineshop Karneval-Megastore existiert seit dem Jahr 2001 und ist Ihr Anbieter für Faschingskostüme, Kostüm-Zubehör und Party-Dekoration in Deutschland.

