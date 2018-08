Fachvortrag von ebm-papst auf der Chillventa

HIGHTECH

Auf der Chillventa 2018 werden 150 Expertenvorträge stattfinden (© ebm-papst)



Mulfingen (pts020/22.08.2018/15:00) - Unter dem Motto "Experten informieren Experten" finden auf der Chillventa 2018 Fachvorträge in drei Fachforen zu Themen aus der Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpentechnik statt. Martin Schulz, Sales Manager Refrigeration bei ebm-papst, stellt in diesem Rahmen EC-Ventilatoren für den Einsatz in Kühltürmen vor.

Kühltürme werden in der Regel für die Kühlung eines Prozesses, einer Anlage oder eines Gebäudes eingesetzt. Es wird überschüssige und nicht nutzbare Wärme an die Umgebungsluft abgeführt. ebm-papst hat speziell für diese Anwendung Axial- als auch Radialventilatoren in EC-Technologie im Programm.

Maßgeschneiderte Korrosionsschutzmaßnahmen ermöglichen den Einsatz von energiesparenden EC-Ventilatoren in Kühltürmen, wo sie rauen Umweltbedingungen ausgesetzt sind. Martin Schulz wird in seiner Präsentation die Vorteile von EC-Ventilatoren in den Bereichen Effizienz, Steuerbarkeit, Regelbarkeit und Zuverlässigkeit beleuchten sowie konkrete Nachrüstungsprojekte vorstellen, die das Energiesparpotential von EC-Ventilatoren in Kühltürmen demonstrieren.

Der Vortrag "EC fans for Cooling Towers: Tailor-made corrosion protection for highest reliability" findet zwei Mal in Englischer Sprache statt. Zielgruppen sind in erster Linie Seriengerätehersteller, Fachbetriebe, Planer und Betreiber von Kühltürmen.

* Dienstag, 16.10.2018: 13:20-13:40 Uhr, Halle 9, Stand 9-531

* Mittwoch, 17.10.2018: 14:00-14:20 Uhr, Halle 4A, Stand 4A-405

Zur Person Martin Schulz

Dipl.-Ing. (FH) Martin Schulz arbeitet seit 2007 für ebm-papst, zunächst als Vertriebsingenieur. Von 2014 bis 2016 leitete Martin Schulz ein Team von Vertriebsingenieuren, das für die technische Unterstützung asiatischer Kunden und Tochtergesellschaften zuständig ist. Seit 2016 ist Martin Schulz Sales Manager Refrigeration mit globaler Verantwortung.

Über die Fachforen auf der Chillventa 2018

Auf der Chillventa 2018 informieren ausstellendende Firmen aus den Bereichen Kälte, Klima, Lüftung und Wärmepumpen über das breit gefächerte Spektrum der Branche. In drei Fachforen in den Hallen 4A, 7A und 9 können Besucher kompaktes und praxisnahes Wissen in über 150 Expertenvorträge hören.

Über ebm-papst

Die ebm-papst Gruppe ist der weltweit führende Hersteller von Ventilatoren und Motoren. Seit Gründung setzt das Technologieunternehmen kontinuierlich weltweite Marktstandards: von der digitalen Vernetzung elektronisch geregelter EC-Ventilatoren über die aerodynamische Verbesserung der Ventilatorflügel, bis hin zur ressourcenschonenden Materialauswahl. Im Geschäftsjahr 2017/18 erzielte der Branchenprimus einen Umsatz von über 2 Mrd. Eur. ebm-papst beschäftigt über 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 27 Produktionsstätten (u. a. in Deutschland, China und den USA) sowie 48 Vertriebsstandorten weltweit. Ventilatoren und Motoren des Weltmarktführers sind in vielen Branchen zu finden, wie zum Beispiel in den Bereichen Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik, Haushaltsgeräte, Heiztechnik, Automotive und Antriebstechnik.

