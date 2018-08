G DATA bei AV-TEST: Zum fünften Mal in Folge 100 Prozent Malware-Erkennung

HIGHTECH

Bochum (pts010/22.08.2018/10:50) - Hervorragendes Ergebnis für die Bochumer IT-Sicherheitsexperten: G DATA Internet Security für Android hat seit November 2017 jeden Schädling in den vergangenen fünf Testreihen von AV-TEST erkannt. Im Juli 2018 erreichte die Sicherheitslösung des deutschen IT-Security-Herstellers zum fünften Mal in Folge 100 Prozent in der Abwehr von Bedrohungen und erhielt die volle Punktzahl.

AV-TEST hat im Juli 2018 insgesamt 21 Sicherheitsprodukte für Android untersucht. Dabei wurden die aktuellsten Securitylösungen verschiedener Hersteller einem umfangreichen Test unterzogen. Bei ihren Untersuchungen berücksichtigt das renommierte Forschungsinstitut AV-TEST nur realistische Testszenarien und prüft die Produkte gegen aktuelle Bedrohungen. Alle Sicherheitslösungen mussten ihre Leistungsfähigkeiten unter Einsatz sämtlicher Funktionen und Schutzebenen zeigen. G DATA Internet Security für Android konnte hier in allen Bereichen und mit 100 Prozent Erkennungsleistung voll überzeugen. Der deutsche IT-Sicherheits-Hersteller erhielt daher verdient die begehrte AV-TEST-Zertifizierung.

"In unseren Android-Tests erzielt G DATA seit geraumer Zeit immer wieder Bestnoten. Damit bestätigt G DATA kontinuierlich die ausgezeichnete Schutzwirkung und Benutzbarkeit seines Android-Produktes", sagt Andreas Marx, CEO von AV-TEST.

Testdetails:

- Getestete Sicherheitslösungen: 21, darunter G DATA Internet Security

- Plattform: Android

- Zeitraum: Juli 2018

- Durchgeführt von AV-TEST

Zuverlässiger Schutz für Smartphones und Tablets

G DATA Internet Security für Android bietet einen perfekten Schutz des mobilen Lebens für Smartphones und Tablets mit Android-Betriebssystem. Neben dem Abwehren von Trojanern, Viren, Schädlingen und Gefahren beim mobilen Surfen, sichert die smarte Security-App Nutzer auch gegen die fatalen Folgen eines Geräteverlustes oder Diebstahls ab. Smartphones können geortet oder auch alle darauf gespeicherten Daten aus der Ferne gelöscht werden, um sie vor dem Zugriff durch Dritte zu schützen.

Key-Features

- Sicherheit vor Phishing und gefährlichen Webseiten durch cloud-basierte Erkennung

- Schutz vor infizierten Apps: Die App-Kontrolle prüft die Berechtigungen von Anwendungen und warnt vor neugierigen Apps

- Schutz vor Android-Schädlingen: Durch die Cloud-Anbindung entdeckt der ressourcenschonende Advanced-Scan alle Schadprogramme und ist dabei immer auf dem neuesten Stand

- Individueller SMS- und Anruffilter gegen Werbeanrufe und Co.

- Schutz vor Geräteverlust und Diebstahl: Sollte das Smartphone oder Tablet verloren gehen, können alle darauf gespeicherten Daten gelöscht, das Gerät gesperrt oder geortet werden.

- Umfangreiche, konfigurierbare Kindersicherung, damit auch der Nachwuchs das Mobilgerät nutzen kann

