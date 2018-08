LEBEN

Frankfurt am Main (pts005/22.08.2018/09:35) - Kaum zu glauben, was man in wenigen Stunden professionellen Zeichenunterrichts erreichen kann. Wenn man sich die Vorher- und Nachher-Zeichnungen von Teilnehmern der Kunstkurse von Irene Schuh ansieht, ist man verblüfft. Der erste Versuch wirkt ungelenk und ähnelt kindlichem Gekritzel. Der gleiche Kunstschüler malt das gleiche Motiv am Ende des Zeichenkurses noch einmal und man glaubt es kaum: "Wooow, das höre ich von meinen Schülern am Ende unserer Kurse immer wieder. Und das Schöne daran: Das Wooow gilt den eigenen Kunstwerken die geschaffen wurden. Viele können kaum glauben, was in ihnen steckt. Man muss es nur an die Oberfläche bringen und das versuchen wir in unserer Kunstschule und in unseren Kursen", so Irene Schuh die Gründerin und Leiterin der Kunstschule in Frankfurt-Oberrad https://www.atelier-irene-schuh.de , die bereits hunderte Privatpersonen, aber auch angehende Kunststudenten und Künstler unterrichtet hat.

Die neuen Herbst-Kurse starten Mitte September - und jeder, der gerne zeichnen, malen oder gestalten lernen will, kann diese einzigartige Schule besuchen.

Kursbeginn am 16. September in der Kunstschule Frankfurt Atelier Irene Schuh

Kreativ sein mit Gleichgesinnten! Unterstützt von einer professionellen und erfahrenen Kunstpädagogin, können Anfänger und Fortgeschrittene kreative Grundlagen für Mal- und Zeichentechniken und neue gestalterische Ausdrucksmöglichkeiten kennenlernen und in kurzer Zeit eigene Bildideen umsetzen. Die Kurse für alle Altersgruppen (auch Zeichen- und Malkurse für Kinder) sind aufeinander aufbauend konzipiert. "Vom Wochenend-Workshop, über 5 -Wochen-Kurse bis hin zur intensiven Studienvorbereitung für junge Leute, die sich im Mappenkurs eine individuelle Kunst-Bewerbungsmappe erstellen und auf den erfolgreichen Aufnahmetest vorbereiten können, bietet meine Kunstschule regelmäßig neue Kunst-Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene, Jugendliche und Erwachsene in verschiedenen künstlerischen Bereichen an", so Irene Schuh.

Die Kurse finden in schöner Kunst-Atelier-Atmosphäre im idyllischen Garten-Atelier oder bei gutem Wetter oft auch unter freiem Himmel statt. Die fortlaufenden Kurse beginnen im Sept. und November. Zusätzlich werden Ein-Tages Kunst-Workshops, 5-Wochen-Kurse, Kunstabende im Atelier oder auch Einzel-Kunst-Coachings angeboten. Das aktuelle Kursprogramm findet man auf: https://www.atelier-irene-schuh.de/kursprogramm-aktuell

