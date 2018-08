ADHOC

Di, 21.08.2018 17:45

Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Wien (pta035/21.08.2018/17:45) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent

Wienerberger AG, Wienerbergstraße 11, 1100 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung

Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person

Name: FMR LLC

Registrierter Sitz und Staat: Wilmington, Vereinigte Staaten

4. Namen der Aktionäre sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt

siehe Kette der kontrollierten Unternehmen

5. Datum der Schwellenberührung

13.08.2018

6. Gesamtpositionen der meldepfichtigen Person

% der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) % der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2) Total von beiden in % (7.A + 7.B) Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten Situation am Tag der Schwellenberührung 8,92 0,00 8,92 117.526.764 Situation in der vorherigen Meldung 8,74 0,00 8,74

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Absolut direkt (§ 130 BörseG 2018) Absolut indirekt (§ 133 BörseG 2018) Direkt in % (§ 130 BörseG 2018) Indirekt in % (§ 133 BörseG 2018) AT0000831706 0 10.488.349 0,00 8,92 Summe: 10.488.349 8,92

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Summe:

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Physisches oder Cash Settlement Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Summe:

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:



Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%) 1 FMR LLC 2 FIAM Holdings Corp 1 3 FIAM LLC 2 0,65 0,65 4 Fidelity Institutional Asset Management Trust Company 2 1,17 1,17 5 Fidelity Management & Research Company 1 6 Fidelity Management & Research (Japan) Limited 5 0,51 0,51 7 FMR CO., INC. 5 3,97 3,97 8 Fidelity Management & Research (U.K.) Inc. 5 9 FMR Investment Management (UK) Limited 8 2,62 2,62

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: N/A

10. Sonstige Kommentare

Schwellenüberschreitung durch ein kontrolliertes Unternehmen, FMR CO. Inc.

Die Aktien und Stimmrechte in der Meldung werden direkt von Fonds gehalten, die von den in Punkt 8 (Kontrollkette) genannten Rechtspersonen gemanagt und/oder beraten werden.

Die in Punkt 8. genannten Portfoliomanagementgesellschaften sind bevollmächtigt, Entscheidungen über Stimmrechte im Hinblick auf die hierin genannten Aktien zu treffen, halten diese aber nicht direkt.

(Ende)