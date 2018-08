ADHOC

Luzern (pta012/17.08.2018/10:45) - Swiss Estates AG gibt auf Veranlassung der Zulassungsstelle der BX Swiss bekannt, dass der Präsident des Verwaltungsrates der Gesellschaft rechtskräftig zu einer bedingten Geldstrafe (ohne Busse) verurteilt wurde. Der Anlass dafür liegt darin, dass er in den Jahren 2006 und 2007 das Market Making für die Titel der Swiss Estates AG ausübte. Die in diesem Zusammenhang erstellte Rechnung wurde gemäss Urteil widerrechtlich verbucht, weil für diese eine explizite Zustimmung der Generalversammlung notwendig gewesen wäre. Dies, obwohl die fragliche Rechnung im Jahresbericht enthalten war und an der Generalversammlung erläutert wurde. Die Verbuchung erfolgte im Geschäftsjahr 2008. Der Verwaltungsratspräsident hat sämtliche Kosten des Verfahrens unterdessen beglichen und es ist der Gesellschaft daraus kein Schaden entstanden. Das Verfahren wurde durch eine Anzeige eines ehemaligen Verwaltungsrats im Jahr 2009 ausgelöst. Über das erstinstanzliche Urteil war in dem Zusammenhang bereits eine Veröffentlichung erfolgt.

Swiss Estates AG fokussiert sich auf das langfristige Investment in Wohnbauten in den städtischen Gebieten der Schweiz, inklusive Agglomerationen der grösseren Städte. Es werden Wohnimmobilien ab 20+ Mieteinheiten auf opportunistischer Basis erworben ("Undermanaged Assets" oder "Assets mit Repositionierungspotenzial"), hier insbesondere im Hinblick auf Transformierungen von gewerblicher Nutzung in Wohnnutzung.

Die Titel der Swiss Estates AG sind an der BX Swiss (www.bxswiss.com) kotiert.

- Namenaktien: Valor 2392655 / ISIN CH0023926550 / Tickersymbol SEAN

- Partizipationsscheine: Valor 1930453 / ISIN CH0019304531 / Tickersymbol SEAP

Namenaktien unterliegen Erwerbsbeschränkungen für Personen im Ausland. Partizipationsscheine unterliegen keinen Erwerbsbeschränkungen; diese sind auch an der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) unter der WKN A0MJ3Y und dem Tickersymbol WAG handelbar.

