Mo, 16.07.2018 06:00

Luzern (pta002/16.07.2018/06:00) - Swiss Estates AG hat ein Memorandum of Understanding betreffend der Übernahme eines Immobilienportfolios im Verkehrswert von nahezu CHF 50 Mio. unterzeichnet. Beabsichtigt ist dabei der Erwerb einer Immobilienaktiengesellschaft, durch welche diese Immobilien, die sich im Kanton Zürich, teilweise in der Stadt Zürich, befinden gehalten werden. Es handelt sich dabei um ein gemischtes Portfolio mit Wohnanteil. Die Transaktion soll in Form eines Aktientauschs abgewickelt werden. Die Bruttorendite der voll vermieteten und sehr gut unterhaltenen Liegenschaften beläuft sich auf etwa 4.4 Prozent. Die Verkäufer der Immobiliengesellschaft beabsichtigen die in der Transaktion begebenen Titel der Swiss Estates AG mehrheitlich langfristig zu halten. Das Closing der Transaktion ist für den Oktober 2018, mit Wirkung zum 1. Juli 2018, vorgesehen.

Swiss Estates AG fokussiert sich auf das langfristige Investment in Wohnbauten in den städtischen Gebieten der Schweiz, inklusive Agglomerationen der grösseren Städte. Es werden Wohnimmobilien ab 20+ Mieteinheiten auf opportunistischer Basis erworben ("Undermanaged Assets" oder "Assets mit Repositionierungspotenzial"), hier insbesondere im Hinblick auf Transformierungen von gewerblicher Nutzung in Wohnnutzung.

Die Titel der Swiss Estates AG sind an der BX Swiss (www.bxswiss.com) kotiert.

- Namenaktien: Valor 2392655 / ISIN CH0023926550 / Tickersymbol SEAN

- Partizipationsscheine: Valor 1930453 / ISIN CH0019304531 / Tickersymbol SEAP

Namenaktien unterliegen Erwerbsbeschränkungen für Personen im Ausland. Partizipationsscheine unterliegen keinen Erwerbsbeschränkungen; diese sind auch an der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) unter der WKN A0MJ3Y und dem Tickersymbol WAG handelbar.

