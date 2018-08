Agrartechnologie-Startup FARMDOK erhält hohes sechsstelliges Investment für Europa-Rollout

BUSINESS

Fr, 10.08.2018 11:30

tecnet equity und Business Angel Walter Riess holen Mauthner Gruppe und Business Angel an Board

Wieselburg (pts010/10.08.2018/11:30) - Im Frühjahr 2017 stiegen tecnet equity und Walter Riess mit einer kleinen Finanzierungsrunde in das Agrar-Technologie-Startup FARMDOK mit Firmensitz in Wieselburg ein und unterstützten das Team beim Aufbau des Unternehmens sowie der strategischen Entwicklung.

FARMDOK ist im stark wachsenden Agrar-Technologie-Bereich tätig und entwickelt neuartige Technologien zur Automatisierung landwirtschaftlicher Aufzeichnungen und sieht sich somit als Enabler für smarte Entscheidungen in landwirtschaftlichen Prozessen. Im August 2017 wurde die neue FARMDOK-App gelauncht und konnte im Heimmarkt innerhalb weniger Monate signifikante Marktanteile erzielen. Die Nachfrage der Industrie für Smart-Farming-Produkte ist sehr stark. Ein Beweis dafür ist die Auszeichnung mit der Innovationsmedaille in Silber auf der Agritechnica im vergangenen Jahr. Seitdem ist die Farmdok-App in mehreren europäischen Ländern verfügbar, wobei der Hauptfokus derzeit auf Deutschland und dem CEE-Raum liegt.

"Wir freuen uns, dass wir das perfekte Investoren-Setting aus dem Bereich Technologie und Landwirtschaft für uns gewinnen konnten", freut sich FARMDOK-Gründer Andreas Prankl. "Wir sind damit bereit, international einen großen Schritt in der landwirtschaftlichen Digitalisierung zu machen."

tecnet equity-Geschäftsführerin Doris Agneter betont: "Wir freuen uns, dass unser frühes Investment in die FARMDOK Früchte trägt. In einem starken Team nehmen wir jetzt die nächsten Expansionsschritte in Angriff."

Neben den bestehenden Investoren und dem Einstieg der Mauthner Gruppe (u.a. Probstdorfer Saatzucht) konnten mit Hilfe der primeCROWD Roland Tauchner und Patrick Pöschl, zwei erfahrene Unternehmer und Investoren, für das Projekt begeistert werden.

Markus Kainz, Gründer von primeCROWD, betont: "FARMDOK ist ein extrem professionell geführtes Startup mit einem riesigen Skalierungspotenzial. Das Team, der adressierte Markt und das Produkt passen aus Investorensicht idealtypisch. Mit der vorliegenden Finanzierungsrunde wurde eine hervorragende Basis für ein schnelles und erfolgreiches internationales Wachstum geschaffen."

