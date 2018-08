Premiere: Apomedica Forschungspreis 2018 für Arzneipflanzenforschung erstmalig in Graz vergeben

LEBEN

Do, 02.08.2018 08:05

Graz/Wien (pts009/02.08.2018/08:05) - Antibiotikaresistenzen stellen die Medizin immer noch vor große Herausforderungen. Ein möglicher Ansatz in der Bekämpfung dieser Resistenzen ist eine Kombination aus Antibiotika und pflanzlichen Stoffen. Zu diesem Ergebnis kommt Mag. pharm. Dr. rer. nat. Sandra Prasch im Rahmen ihrer Doktorarbeit, indem sie Substanzen aus pflanzlichen Naturstoffen erforschte, die einen wichtigen Mechanismus von Antibiotikaresistenzen beeinflussen. Für diese Arbeit wurde Sandra Prasch kürzlich mit dem Apomedica Forschungspreis 2018 ausgezeichnet.

Diese Auszeichnung wurde heuer erstmalig von der Apomedica Pharmazeutische Produkte GmbH für eine Dissertation vergeben, die am Institut für Pharmazeutische Wissenschaften der Karl-Franzens-Universität Graz im Gebiet der Arzneipflanzenforschung verfasst wurde. Am Mittwoch, den 1. August, überreichten Mag. Ruth Fischer von Apomedica und Ao. Univ-Prov. Dr. Franz Bucar vom Institut für Pharmazeutische Wissenschaften auf Vorschlag einer Auswahlkommission aus dem Bereich der Pharmakognosie den Forschungspreis feierlich an die Preisträgerin Mag. Dr. Sandra Prasch.

Antibiotikaresistenzen: Hohe aktuelle Relevanz

"Ich halte die Dissertation von Mag. Dr. Prasch für eine hervorragende Arbeit, die das Potential von pflanzlichen Naturstoffen als Antibiotikaresistenz-modulierende Wirkstoffe auslotet", so Ao. Univ.-Prof. Dr. Franz Bucar vom Institut für Pharmazeutische Wissenschaften. Auch Dr. Albert Kompek von Apomedica würdigt ihre Arbeit: "In ihrer Doktorarbeit forschte Mag. Dr. Prasch auf einem Gebiet von hoher aktueller Relevanz! Wir beglückwünschen die Preisträgerin sehr zu ihrer ausgezeichneten Doktorarbeit über Antibiotikaresistenzen und Möglichkeiten, diese einzudämmen."

Pflanzliche Arzneistoffe zur Bekämpfung von Resistenzen

Eine Kombination aus Antibiotikum und entsprechenden Pflanzenstoffen wie etwa bei Capiscum annuum (Spanischer Pfeffer) und Curcuma (Gelbwurzel) wäre ein möglicher Ansatz Antibiotikaresistenzen wirkungsvoll zu bekämpfen. Diese beeinflussen einen wichtigen Mechanismus von Antibiotikaresistenzen: die Transportproteine ("Efflux-Pumpen"). Sie sind in der Lage, Substrate aus den Bakterienzellen durch die Zellmembran zu transportieren und so dafür zu sorgen, dass die Antibiotikakonzentration in der Bakterienzelle niedrig gehalten wird.

Über die Preisträgerin:

Mag. pharm. Dr.rer.nat. Sandra Prasch, Institut für Pharmazeutische Wissenschaften in Graz

Dissertation: "Plant-derived modulators of antibiotic resistance"

Weitere Infos: https://online.uni-graz.at/kfu_online/visitenkarte.show_vcard?pPersonenId=0FBAECDBFC8B47BF&pPersonenGruppe=3

Über Apomedica:

1968 gegründet, ist das Grazer Pharmaunternehmen heute führender österreichischer Hersteller von pflanzlichen, rezeptfreien Arzneimitteln und innovativen Nahrungsergänzungsmitteln. Die Produkte der vier Dachmarken Dr. Böhm®, Apozema®, LUUF® und Lasepton MED® unterliegen den strengsten Qualitätskontrollen und sind ausschließlich in Apotheken erhältlich.

Weitere Informationen: https://www.apomedica.com

