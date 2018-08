Aussender: Eurogrid GmbH

Heidestraße 2

10557 Berlin

Deutschland Ansprechpartner: Robert Weigert Tel.: +49 30 5150 3201 E-Mail: Website: www.eurogrid.com ISIN(s): XS0551935769 (Anleihe), XS1243251375 (Anleihe), XS1315101011 (Anleihe), XS1315150570 (Anleihe), XS1396285279 (Anleihe) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin Weitere Handelsplätze: Regulated Market in Luxembourg (LSE)