ADHOC

Mo, 30.07.2018 16:15

CLEEN Energy AG: Robert Kögl beendet Vorstands-Tätigkeit bei CLEEN Energy AG

St. Margarethen (pta017/30.07.2018/16:15) - Robert Kögl hat mit dem Aufsichtsrat am 30. Juli 2018 vereinbart, sich mit Wirkung zum 31. Juli 2018 aus dem Vorstand der CLEEN Energy AG zurückziehen. Herr Kögl wird dem Unternehmen bis zum 31. August 2019 als leitender Angestellter weiterhin zur Verfügung stehen und seinen Tätigkeitsschwerpunkt auf die Bereiche Finanzen und Corporate Governance legen.

St. Margarethen im Burgenland, 30. Juli 2018

Der Vorstand

