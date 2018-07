ADHOC

Di, 24.07.2018 19:55

CLEEN Energy AG: CLEEN Energy AG gewinnt weiteren Großauftrag

St. Margarethen im Burgenland (pta020/24.07.2018/19:55) - -

* Auftragsvolumen von rund EUR 1,77 Mio.

* Umsatzsteigerung im Geschäftsjahr 2018 von zumindest 40% erwartet

* Umsatzsteigerung im ersten Halbjahr von rund 21%

Die Gesellschaft hat vom größten österreichischen Produzenten für klinischen Hanf den Auftrag erhalten, sechs Glashäuser mit einer Fläche von je 4.000 m2 mit Beleuchtungstechnik der CLEEN Energy auszustatten. Der Auftrag beläuft sich auf rund EUR 1,77 Millionen und wird zu rund zwei Dritteln im laufenden Geschäftsjahr 2018 ergebniswirksam.

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass durch diesen Großauftrag der geplante Umsatz im Geschäftsjahr 2018 um zumindest 40% gesteigert werden kann. Im ersten Halbjahr 2018 konnte der Umsatz bereits um rund 21% gegenüber der Vergleichsperiode des Geschäftsjahres 2017 gesteigert werden.

Alle Zahlen sind vorläufig. Der Halbjahresfinanzbericht der Gesellschaft wird am 28. September 2018 veröffentlicht werden.

St. Margarethen im Burgenland, 24. Juli 2018

Der Vorstand

