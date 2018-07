ADHOC

Do, 26.07.2018 07:00

Georg Fischer AG: GF ernennt neuen Leiter von GF Casting Solutions

Schaffhausen (pta003/26.07.2018/07:00) - Josef Edbauer, Leiter von GF Casting Solutions, hat sich entschieden, per Ende Dezember 2018 in den Ruhestand zu treten. Der GF Verwaltungsrat hat Carlos Vasto per 1. September 2018 zum neuen Leiter von GF Casting Solutions ernannt.

Josef Edbauer (60) kann auf eine über 40-jährige, äusserst erfolgreiche Karriere bei GF zurückblicken. Nach verschiedenen Management-Positionen bei der GF Eisengiesserei in Singen (Deutschland) wurde er 2008 zum neuen Leiter von GF Casting Solutions (bis Frühjahr 2018 GF Automotive) und Mitglied der GF Konzernleitung ernannt. Unter seiner Führung hat die Division sowohl die geographische Präsenz, als auch das Portfolio stetig angepasst. Darunter fällt die Expansion nach China, in die USA und nach Osteuropa, die stärkere Ausrichtung auf Leichtmetall-Komponenten und 2018 der Eintritt in das vielversprechende Feinguss-Geschäft.

Verwaltungsrat und Konzernleitung von GF danken Josef Edbauer herzlich für seine hervorragenden Leistungen und sein aussergewöhnliches Engagement über vier Jahrzehnte hinweg und wünschen ihm für seinen neuen Lebensabschnitt alles Gute.

Carlos Vasto (54), brasilianisch-italienischer Doppelbürger, besitzt einen Ingenieurs-Abschluss in Metallurgie der Mackenzie Universität in São Paulo (Brasilien). Er hat umfangreiche berufliche Erfahrung im Automobilbereich und im Maschinenbau und ist bestens vertraut mit GF. Von 1987 bis 2005 bekleidete er verschiedene Positionen bei GF Casting Solutions in Deutschland und Grossbritannien, unter anderem auch als Geschäftsführer des damaligen GF-Werks in England. Von 2005 bis 2010 leitete er als Executive Vice Präsident ein Feinguss-Unternehmen in Brasilien, anschliessend stand er als Geschäftsführer und Partner einem Start-up-Unternehmen vor. Seit 2015 betreute er als Generaldirektor den Aufbau des neuen Leichtmetall-Druckgusswerks in Mills River (USA), das GF zusammen mit dem kanadischen Joint-Venture-Partner Linamar betreibt. Seit seiner Rückkehr in die Schweiz Anfang 2018 leitet Carlos Vasto bei GF Casting Solutions die Geschäftseinheit "Eisenguss/Feinguss Europa".

Carlos Vasto wird per 1. September 2018 Mitglied der Konzernleitung. Josef Edbauer steht bis Ende Jahr seinem Nachfolger für Support zur Verfügung.

