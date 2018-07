LEBEN

Mo, 23.07.2018 09:25

Wien (pts010/23.07.2018/09:25) - Am 14. September findet die Deutsch-Matura statt. Das 6-teilige Live-Webinar "Fit für die Zentralmatura Deutsch" https://www.danzigunfried.com/training/intensiv-vorbereitung-auf-die-deutsch-matura bereitet gezielt darauf vor, teilnehmen kann man aus ganz Österreich. Zwischen den einzelnen Kursterminen üben die Teilnehmer Matura-Angaben der letzten Jahre. Das Besondere: Kursleiter Dr. Ernst Grabovszki korrigiert und kommentiert die Maturaaufgaben und macht damit noch rascher fit für die Deutschmatura.

Wie interpretiert man ein Gedicht, eine Kurzgeschichte, eine Grafik? Welche Wirkung soll eine Meinungsrede haben und wie muss man sie aufbauen? Was macht eine fundierte Erörterung aus und an wen richtet man einen offenen Brief? Der Online-Kurs "Fit für die Zentralmatura Deutsch" klärt nicht nur diese Fragen, sondern sorgt für noch mehr Fitness: An sechs Terminen lernen und wiederholen die Teilnehmer alles, um die schriftliche und mündliche Prüfung erfolgreich zu meistern.

Korrektur und individuelles Feeback

"Das ist natürlich kein Kurs aus der Konserve, sondern er findet live statt", erklärt Kursleiter Dr. Ernst Grabovszki. "Jeder Teilnehmer erhält einen Moodle-Zugang und kann zwischen unseren Online-Terminen Matura-Angaben der letzten Jahre ausarbeiten, mir zusenden, und ich korrigiere und optimiere die Texte. Mit diesem individuellen Feedback kann sich jeder noch gezielter auf die schriftliche Matura vorbereiten." Alle Kurstermine werden zudem aufgezeichnet und stehen den Teilnehmern exklusiv zur Verfügung.

Die Kurstermine:

10. August 2018, 18.30-ca. 20.30 Uhr

17. August 2018, 18.30-ca. 20.30 Uhr

24. August 2018, 18.30-ca. 20.30 Uhr

31. August 2018, 18.30-ca. 20.30 Uhr

7. September 2018, 18.30-ca. 20.30 Uhr

18. September 2018, 18.30-ca. 20.30 Uhr (Vorbereitung auf den mündlichen Prüfungstermin)

Dr. Ernst Grabovszki arbeitet als Trainer in der Erwachsenenbildung und als Legasthenie-Trainier in Wien.

Weitere Infos zu "Fit für die Zentralmatura Deutsch" unter:

https://www.danzigunfried.com/training/intensiv-vorbereitung-auf-die-deutsch-matura

Tel.: 01/943 25 40

ernst.grabovszki@danzigunfried.com

