Mo, 23.07.2018 08:00

Weng Fine Art AG: Weng Fine Art AG will Eigenkapital stärken und den handelbaren Streubesitz der Aktie erhöhen

Monheim am Rhein (pta006/23.07.2018/08:00) - Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft haben am 21. Juli beschlossen, 50.000 Aktien (das sind knapp 2 % des Grundkapitals) aus dem Treasury Stock der Weng Fine Art AG abzugeben. Diese Aktien waren ursprünglich im Juni 2017 im Rahmen eines Aktien-Rückkaufprogramms von der Gesellschaft erworben worden.

25.000 Aktien werden ab dem 30. Juli 2018, 9.00 Uhr, zum Preis von mindestens EUR 9,75 interessierten Investoren an der Börse München (Segment m:access) angeboten - an diesem Tag wird in jedem Fall die gesamte Tranche von 25.000 Aktien erhältlich sein. Nach dem Verkauf des ersten Blocks werden weitere 25.000 Aktien zum Preis von mindestens EUR 10,75 offeriert. Der letzte Kurs der Aktie am 20. Juli an der Börse München betrug EUR 10,95.

Das Verkaufsprogramm läuft bis zum Abverkauf der insgesamt 50.000 Aktien, aber längstens bis zum 30. September 2018. Mit dem Erlös will die Gesellschaft einerseits ihre Eigenkapitalquote weiter stärken, andererseits den handelbaren Streubesitz der Aktie erhöhen.

Vorstand Rüdiger K. Weng: "Insbesondere in der Folge der Hauptversammlung am 6. Juli ist das Interesse an unserer Gesellschaft deutlich gestiegen. Gleichzeitig kann das Interesse von Investoren an Aktien der Weng Fine Art AG derzeit nicht über die Börse befriedigt werden. Durch unser Verkaufsprogramm gibt es jetzt wieder eine Möglichkeit, zu marktnahen Preisen eine größere Anzahl an Aktien zu erwerben, wobei die Erlöse aus diesen Verkäufen vollständig der Gesellschaft zu Gute kommen.

ÜBER DIE WENG FINE ART AG

Die Weng Fine Art AG ist, zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft WFA Online AG in der Schweiz, ein führendes international agierendes Kunsthandelsunternehmen. Sie gehört zu den kapitalstärksten Kunsthandelsunternehmen in Kontinentaleuropa. Im Fokus stehen international renommierte Künstler des 20. Jahrhunderts wie Jeff Koons, Damien Hirst, Robert Longo, Pablo Picasso, Gerhard Richter und Andy Warhol. Im Stammgeschäft (www.wengfineart.com) werden gewerbliche Adressen (B2B) beliefert, darunter die großen internationalen Auktionshäuser sowie namhafte Händler und Galerien. Die 2015 etablierte E-Commerce-Plattform "Weng Contemporary" (www.wengcontemporary.com) der WFA Online ergänzt das Angebot im weltweiten B2C-Bereich mit graphischen und skulpturalen Editionen der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler.

