In Deutschland sind Hosting-Daten sicher - und grün

HIGHTECH

Fr, 20.07.2018 10:10

Hanau (pts008/20.07.2018/10:10) - Die meisten Daten werden heute über den Atlantik geschickt und auch dort gelagert. Die aktuellen Datenskandale zeigen, wie weniger sicher unsere Daten in den USA sind. "Unsere Server stehen in Deutschland, und das aus zwei guten Gründen", erläutert Danijel Mlinarevic, Inhaber von DM Solutions in Hanau, einem der größten deutschen Hostingunternehmen mit tausenden Kunden. DM Solutions https://www.dmsolutions.de verlässt sich einerseits auf die strengen deutschen Rahmenbedingungen, die den Datenschutz garantieren, und setzt zudem andererseits auch auf 100% Ökostrom, um seine Server und die gesamte Infrastruktur des Unternehmens umweltbewusst zu betreiben.

Webhosting auf sicheren deutschen Servern

"Wir fühlen uns für die Daten unserer Kunden verantwortlich und arbeiten deshalb aus Prinzip nicht mit Rechenzentren aus Übersee zusammen. Darüber hinaus ist uns am Wirtschaftsstandort Deutschland gelegen." Das Verantwortungsbewusstsein von DM Solutions hängt auch mit den hohen Datenschutzbestimmungen in Deutschland zusammen. "Hier kann ich mir sicher sein, dass man den Umgang mit sensiblen Daten ernst nimmt und nicht die kommerziellen Interessen von einigen Big-Playern die Sicherheit gefährden", so Mlinarevic.

Datendiebe gehen leer aus

Neben dem Standort spielt natürlich auch die Datensicherheit selbst eine Rolle. DM Solutions sorgt mit ausgefeilten Sicherheitssystemen dafür, dass Datendiebe keine Chance haben. Cyber-Angriffe laufen daher ins Leere. Und da wäre schließlich noch die Verfügbarkeit der bei DM Solutions gehosteten Webseiten. Das Unternehmen garantiert eine 99- bis 99,9-prozentige Verfügbarkeit je nach Tarif und bietet eine Geld-Zurück-Garantie, falls eine Webseite einmal nicht zugänglich sein sollte - guten Gewissens allerdings, denn das ist bis jetzt noch nie der Fall gewesen. Doch nicht nur das. Alle Server von DM Solutions verfügen über eine Festplattenspiegelung, und jede Nacht werden Backups erstellt, die wiederum ein bis zwei Wochen lang (abhängig vom gewählten Tarif) auf Backupservern, die ebenfalls in Deutschland stehen, ausgelagert werden. SSL-Zertifikate, Domains, Hosted-Exchange-Lösungen und anderes mehr gehört ebenfalls zum Angebot.

Umweltschutz durch 100% Ökostrom

Hosting hat bei DM Solutions aber auch mit Umwelt zu tun, denn das Hanauer Unternehmen setzt auf Klimaneutralität und damit auf Umweltschutz. Sowohl das Büro als auch die Server im Rechenzentrum werden zur Gänze mit Ökostrom versorgt. Nutzer, die bei DM Solutions Ihre Website hosten, können ihre Homepage Besucher oder Shopkunden auch über diese umweltverträgliche Lösung informieren. Dazu kann einfach das Ökostrom Logo auf der eigenen Seite implementiert werden. Wer die ökonomische und ökologische Qualität von DM Solutions testen möchte, kann die Hosting-Angebote sieben Tage lang kostenfrei in Anspruch nehmen. https://www.dmsolutions.de/oekostrom-webhosting.html

(Ende)