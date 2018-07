MULTI Kühlsysteme GmbH: Verdunstungskühlanlagen droht Stilllegung wegen Hygienemängeln

HIGHTECH

Aue/Berlin (ptp025/16.07.2018/23:55) - Obwohl bereits am 19.08.2017 die "Verordnung über Verdunstungskühlanlagen, Kühltürme und Nassabscheider" (42. BImSchV) in Kraft trat, sind aufgrund der Komplexität der Verordnungen noch viele Fragen bei Betreibern von Verdunstungskühlanlagen offen geblieben. Aber auch Hersteller und Konstrukteure sehen sich bei der Planung neuer Generationen von Rückkühlwerken vor völlig neue Herausforderungen gestellt. Zudem verschärft der Gesetzgeber die Kontrollen und droht bei Verstößen mit der Stilllegung von Anlagen. FAQ: https://www.multi-kuehlsysteme.de/service/hygiene-kuehlturm-kuehlanlagen

Legionellen-Epidemien zwangen Gesetzgeber zum Handeln

In verschiedenen deutschen Großstädten kam es in der Vergangenheit unabhängig voneinander zu teils schwerwiegenden Legionelloseausbrüchen https://www.multi-kuehlsysteme.de/legionellen-kuehlturm . Zu nennen sind hier vor allem die Epidemien von Ulm (2010), Warstein (2013), Jülich (2014) und Bremen (2015, 2016). Wie sich in der Folge bei großangelegten Untersuchungen herausstellte, waren Hygienemängel in den Kühlsystemen der zentrale Auslöser. In der Abluft der Verdunstungskühlanlagen (Aerosole) befanden sich Mikroorganismen, die großflächig verteilt worden sind und über die Atemluft aufgenommen wurden. In der Folge erkrankten Betroffene vor allem an einer sog. Legionellenpneumonie.

Mehr Sicherheit durch höhere Standards mittels 42. BImSchV

Um einheitliche Hygienestandards bei Verdunstungskühlanlagen zu gewährleisten und derartige Vorfälle zukünftig zu verhindern, erarbeite der VDI (Verband Deutscher Ingenieure) verbindliche Richtlinien für Betreiber und Hersteller von Rückkühlwerken. Als Resultat dessen wurde die VDI 2047 Blatt 2 erarbeitet (2015) und schließlich im 42. BImSchV als verbindliche Richtlinie verarbeitet. In Kraft trat das 42. BImSchV bereits am 19.08.2017.

Neue Pflichten für Betreiber von Verdunstungskühlanlagen - Serviceleistungen von MULTI Kühlsysteme GmbH Aue

Im Kern betrifft das 42. BImSchV Rückkühlwerke, die mittels Verdunstung arbeiten. Rückkühlwerke im Trockenbetrieb sind hiervon ausgenommen. Weiterhin sind auch Anlagen betroffen, die mit sog. Nassabschneidern arbeiten. Für betroffene Anlagen sowie deren Betreiber sind durch das das 42. BImSchV eine Vielzahl neuer Pflichten zu beachten.

Im Einzelnen sind diese:

* Nutzwasseruntersuchung intern: Dip-Slide-Tests (14 tägig)

* Nutzwasseruntersuchung extern: Laboruntersuchung (alle 3 Monate)

* Anlegen und Führen eines Betriebstagebuchs

* Anzeigepflicht bei Vorfällen / auffälligen Untersuchungsergebnissen

* Prüfung durch Sachverständige / Inspektionsstelle (alle 5 Jahre)

* bei auffälligen Werten bei interner und/oder externer Untersuchung ist sofortige Ursachenermittlung durchzuführen, ggf. Sofortmaßnahmen (wie bspw. Desinfektion) einzuleiten

* bei erstmaliger Aufnahme des Betriebs sowie bei der Wiederinbetriebnahme nach Umbauten gelten zusätzliche Anforderungen

Die MULTI Kühlsysteme GmbH Aue https://www.multi-kuehlsysteme.de übernimmt auf Wunsch den technischen und mikrobiologischen Anlagenservice und sichert so den wirtschaftlichen, störungsfreien und hygienischen Betrieb von Kühltürmen.

Verdunstungskühlanlagen vor dem Aus?

Mit Sicherheit nein. Noch immer sind Rückkühlwerke die effizientesten Kühlwassersysteme in puncto Wirkungsgrad, Investitions- und Energiekosten sowie Toleranz gegenüber äußeren klimatischen Bedingungen. Kein alternatives Kühlsystem kann bisher annähernd die gleichen Vorteile bieten.

Moderne Verdunstungskühlanlagen von MULTI Kühlsysteme GmbH Aue bieten hohe Sicherheit bei der Hygiene.

Innovative Hersteller wie MULTI Kühlsysteme GmbH bieten schon länger moderne Verdunstungskühlanlagen an, die den aktuellen gesetzlichen Anforderungen mehr als nur genügen. Sie sind nicht nur wartungsfreundlich, sondern schon so konstruiert, dass Hygieneprobleme bereits von vorn herein maximal reduziert werden - beispielsweise durch eine geringe Anzahl von Totzonen sowie effektive Tropfenabschneider. In Kombination mit den regelmäßigen Wartungsmaßnahmen bieten moderne Anlagen von MULTI Kühlsysteme daher eine hohe Sicherheit bei der Nutzwasserhygiene und garantieren so den reibungslosen Betrieb.

Weitere Informationen: https://www.multi-kuehlsysteme.de/news/v/a/062018-legionellen-in-kuehlanlagen-erste-stilllegungen-durch-kontaminationen

