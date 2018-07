RecoveryLab-Datenrettung: NAS-Datenwiederherstellung weiterhin am meisten gefragt

BUSINESS

Leipzig (ptp021/16.07.2018/14:45) - NAS (Network Attached Storage) werden oft zum Speichern von Daten eingesetzt. Die kompakten Netzwerkspeicher sind billiger als Windows-Server, einfach zu bedienen und vielfältig nutzbar. Dank etlicher (je nach Hersteller) ist der Funktionsumfang auch für kleine Unternehmen oftmals vollkommenausreichend. Die kleinen Server werden im Netzwerk des Unternehmens oder Privathaushalts eingebunden und dann über einen beliebigen PC per interner Webseite administriert. Dies ist dank Web-Browser plattformübergreifend über einen Apple- Windows- oder Linux-PC möglich.

Bei mangelhafter Wartung oder fehlenden Daten-Backups sind oft erfahrene Datenretter die letzte Option zur Wiederherstellung der Daten vom Network Attached Storage. https://www.recoverylab.de/datenrettung-wiederherstellen/server/nas-network-attached-storage

Zu den bekanntesten NAS-Herstellern gehören unter anderem Synology, QNAP, Western Digital, Buffalo Netgear, LaCie, Seagate und Thecus. Alle Marken beginnen mit Einsteigerprodukten, die mit nur einer Festplatte bestückt sind. Die meisten NAS-Server verfügen jedoch über vier und mehr Festplatten. Diese werden dann in der Regel in einem so genannten RAID-Verbund organisiert.

Bei RecoveryLab.de https://www.recoverylab.de laufen viele Anfragen pro Tag ein, bei denen eine professionelle NAS-Datenrettung durch die Spezialisten für Datenrettung angefragt werden. Weshalb kommt es generell zum Datenverlust bei einem NAS?

Die häufigsten Probleme für defekte Daten von einem NAS in Weil:

* Fehlfunktion von HDD meist gleicher Charge hintereinander

* Fehler beim Austausch der Datenträger und versehentlicher Verwechselung

* Überspannung oder Netzteil-Defekt

* Gelöschte Dateien oder RAID Konfiguration überschrieben

* Fehler im Update der Firmware oder des RAID Controllers

Anfragen zur NAS Datenrettung werden von RecoveryLab per E-Mail oder telefonisch entgegengenommen.

Wie erfolgt eine Datenwiederherstellung bei einem defekten Netzwerkspeicher?

Zunächst ist der genaue Schaden zu analysieren. Wenn mehrere Datenträger betroffen sind, werden zumindest ein Teil davon im Reinraumlaborrekonstruiert und deren Rohdaten wiederhergestellt. Dann bearbeiten spezialisierte RAID-Experten bei RecoveryLab.de die gewonnenen Daten und bearbeiten sie in einem aufwändigen Prozess, zum Teil manuell, zu wieder lesbaren. Durch die hohen Standards für Qualität und die fallbezogenen Schritte kann eine hohe prozentuale Quote zur erfolgreichen Datenrettung ermöglicht werden.

Der NAS-Recovery-Ablauf im Überblick ist: Diagnose NAS > Datarecovery Prozess > Prüfung der Datenqualität auf Sektorenebene > Auslieferungder geretteten Daten.

Neben der überdurchschnittlich hohen Erfolgsquote wird bei RecoveryLab die Kundenberatung groß geschrieben. Für Anfragen zur NAS-Datenrettung in Weil stehen die Experten 24 Stunden rund um die Uhr gern zur Verfügung.

