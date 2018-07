BUSINESS

Erfolg bei Top 100: Horváth & Partners gehört zu den Innovationsführern 2018

Stuttgart (pts021/02.07.2018/10:15) - Horváth & Partners wurde am Freitag (29. Juni) im Rahmen des 5. Deutschen Mittelstands-Summits in Ludwigsburg bereits zum vierten Mal seit 2005 als eines der innovativsten Unternehmen im deutschen Mittelstand ausgezeichnet. "Top 100"- Mentor Ranga Yogeshwar sowie der wissenschaftliche Leiter, Prof. Dr. Nikolaus Franke, verliehen Horváth & Partners das "Top 100"-Siegel. Zuvor hatte sich das Consultingunternehmen einem zweistufigen wissenschaftlichen Analyseverfahren unterzogen. Dabei überzeugte das Unternehmen besonders in den Kategorien "Innovationserfolg" und "Innovationsklima".

Die internationale Managementberatung mit Hauptsitz in Stuttgart erarbeitet für ihre Kunden innovative Lösungen rund um die Themen Unternehmenssteuerung und Performanceoptimierung. Im Mittelpunkt stehen dabei immer öfter Konzepte zur wertschöpfenden Nutzung digitaler Technologien, beispielsweise im Vertrieb, in der Produktion und der Logistik.

"Digitalisierungsansätze verschiedenster Art spielen mittlerweile in jedem zweiten Kundenprojekt eine zentrale Rolle", berichtet der für den Bereich Innovation zuständige Vorstand Helmut Ahr. Intern koordiniert ein eigens geschaffenes "Innovation Committee" die Planung und Realisierung neuer, digitaler Kundenlösungen. Die Verleihung des "Innovation Award" für die besten Mitarbeitervorschläge zählt ebenfalls zu den innovationsfördernden Maßnahmen des Unternehmens, das im Folgenden auch mit Hilfe eines sogenannten "Accelerator-Programms" für eine schnelle Umsetzung der Gewinnerideen sorgt.

"Top 100": Der Wettbewerb

Grundlage der Auszeichnung mit dem "Top 100"-Siegel ist eine zweistufige Analyse, die Prof. Dr. Nikolaus Franke und sein Team vom Institut für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien entwickelt haben. Die Wissenschaftler untersuchen das Innovationsmanagement und den Innovationserfolg der mittelständischen Unternehmen anhand von über 100 Parametern in fünf Kategorien. Mehr Infos unter: http://www.top100.de

Über Horváth & Partners

Horváth & Partners ist eine international tätige, unabhängige Managementberatung mit Sitz in Stuttgart. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 800 hochqualifizierte Mitarbeiter an Standorten in Deutschland, Österreich, Rumänien, Saudi-Arabien, der Schweiz, Ungarn und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Mitgliedschaft in der internationalen Beratungsallianz "Cordence Worldwide" unterstützt die Fähigkeit, Beratungsprojekte in wichtigen Wirtschaftsregionen mit höchster fachlicher Expertise und genauer Kenntnis der lokalen Gegebenheiten durchzuführen.

Die Kernkompetenzen von Horváth & Partners sind Unternehmenssteuerung und Performanceoptimierung - für das Gesamtunternehmen wie für die Geschäfts- und Funktionsbereiche Strategie, Organisation, Vertrieb, Operations, Controlling, Finanzen und IT. Horváth & Partners steht für Projektergebnisse, die nachhaltigen Nutzen schaffen. Deshalb begleitet Horváth & Partners seine Kunden von der betriebswirtschaftlichen Konzeption bis zur Verankerung in Prozessen und Systemen.

