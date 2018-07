BUSINESS

Orange Business Services s'associe à Additiv pour proposer des solutions de gestion de patrimoine basées sur le Cloud

Genève et Paris (pts018/02.07.2018/10:00) - Orange Business Services et Additiv, expert en solutions digitales pour le marché financier, se sont associés pour offrir aux institutions financières des produits de gestion de patrimoine " as a service ". Les offres basées sur le Cloud automatiseront la gestion de patrimoine et répondront à la demande grandissante des clients en services financiers digitalisés et au besoin crucial de réduire les coûts de fonctionnement pour de nombreuses institutions financières.

Les produits de gestion de patrimoine d'Additiv déjà existants sont désormais proposés sur une plateforme software-as-a-service (SaaS). En d'autres termes, les produits SaaS peuvent être facilement intégrés aux systèmes déjà en place dans les institutions financières. Les produits SaaS de gestion de patrimoine sont basés sur la quatrième génération de la Digital Finance Suite modulaire (DFS 4.0), conçue pour la digitalisation des segments Entreprise existants et émergents. L'offre de produits SaaS comprend des solutions prêtes à l'emploi telles que des conseillers robots, des tableaux de bord de clientèle et de conseil, ainsi que des solutions de gestion du portefeuille.

Définir la gestion de patrimoine de demain avec l'automatisation

Ce service innovant répond aux exigences du secteur financier en matière d'hébergement des données hors site dans le Cloud, tout en restant souverain au pays d'origine. Tout cela est rendu possible grâce à la puissance du Cloud d'Orange Business Services, ainsi que des capacités de stockage des données, de la connectivité et des capacités de cyberdéfense à l'échelle internationale.

Les produits de gestion de patrimoine en mode SaaS d'Additiv proposent un large éventail de possibilités de configuration afin de proposer une expérience personnalisée. Le déploiement sera effectué en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie Pacifique, et s'appuiera sur des plateformes Cloud d'Orange dédiées.

" En nous associant avec Orange Business Services, nous sommes en mesure de fournir aux institutions financières une solution rapide et très sécurisée pour exploiter cette nouvelle opportunité du marché, tout en améliorant l'expérience finale du client et en réduisant les coûts de fonctionnement. Grâce à cette plateforme commune, les clients ont accès à la Digital Finance Suite d'Additiv et à ses partenaires dans l'écosystème mondial, tels que Saxo Bank, qui propose une administration clientèle, une exécution et des services de garde avec un accès à 35 000 instruments financiers à travers huit classes d'actifs " déclare Michael Stemmle, fondateur et PDG de la société Additiv basée à Zurich.

" Notre plateforme Cloud hautement sécurisée fournit à Additiv une solution très efficace pour intégrer les instruments financiers dans une gamme de produits innovants qui suivent le voyage de la donnée afin de proposer une précieuse connaissance du client. Ainsi, la gestion de patrimoine en ligne sera plus aisée et pratique, ce qui permettra indéniablement d'accroitre l'attrait pour ce domaine ", affirme Helmut Reisinger, PDG d'Orange Business Services.

" Les institutions financières vont pouvoir profiter de cette offre unique qui unit pour la première fois les forces d'un fournisseur de services international avec la gamme de services en finance de pointe d'Additiv. Orange a entendu les besoins nouveaux des clients dans le secteur financier et a rempli ses obligations réglementaires locales. Ensemble, nous dynamisons les capacités et l'offre de services de nos deux entreprises à l'échelle internationale et fournissons au secteur financier de nouveaux services qui leur permettront de se différencier grâce au digital ", explique Martin Kull, directeur général d'Orange Business Services Suisse et sponsor du partenariat avec Additiv.

Le groupe Orange est un acteur établi sur le marché des services financiers. Orange Money, lancé en 2008, permet d'associer un compte bancaire à un numéro de mobile Orange afin de répondre aux besoins des clients au Moyen-Orient et en Afrique, où les transactions sont effectuées en liquide. Orange est le premier opérateur à avoir lancé le paiement sans contact en Europe. En 2017, Orange Bank a été lancé en France.

À propos d'Orange Business Services

Au sein du groupe de télécommunications Orange, les 22 000 collaborateurs d'Orange Business Services sont dédiés aux entreprises françaises et multinationales sur les cinq continents, et les accompagnent au quotidien dans leur transformation digitale. Orange Business Services est à la fois opérateur d'infrastructures, intégrateur de technologies et fournisseur de services à valeur ajoutée. Il propose aux entreprises des solutions digitales pour leurs employés (espaces collaboratifs et postes de travail mobiles), pour leurs clients (relation client omnicanale et développement de nouveaux services) et pour leurs projets (connectivité enrichie, infrastructures IT flexibles, cyberdéfense). Les technologies ainsi intégrées vont des réseaux de nouvelle génération (SDN/NFV) au Big Data, en passant par les objets connectés, le cloud computing, les applications de collaboration et de communications unifiées et la cybersécurité. Plus de 2 millions de professionnels, entreprises et collectivités en France font confiance à Orange Business Services. A l'international elles sont plus de 3 000 multinationales de renommée mondiale.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.orange-business.com.

À propos d'Orange Business Services en Suisse

Grâce à ses bureaux principaux à Genève et Zurich, Orange Business Services renforce sa position de partenaire pour les entreprises multinationales. Ainsi plus de 50 multinationales établies en Suisse sont déjà clientes d'Orange Business Services, parmi lesquelles Amcor, Caterpillar, Cotecna, Dufry, Givaudan, Hexagon Metrology, Hoppe, JTI, Leica Geosystems, Lonza, Mettler Toledo, MSC, Nespresso, Oetiker Group, PMI, Sensile Technologies, STMicroelectronics, Swiss Re et VP Bank.

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde avec un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros en 2017 et près de 263 millions de clients à travers 28 pays au 31 mars 2018. Orange est coté sur le NYSE Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

A propos d'Additiv

La plateforme de Digital Finance Software-as-a-Service 4ème generation d'Additiv permet aux institutions financières de déployer des solutions de conseil en gestion d'actifs et de gestion de patrimoine de pointe. Le siège d'Additiv AG est implanté à Zurich avec des bureaux à Singapour, Hong Kong, et en Allemagne, avec des centres de développement en Roumanie et en Ukraine. Plus de 120 salariés travaillent pour Additiv dans le monde. En savoir plus sur http://www.additiv.ch

