Aktives, etabliertes Immobilien-Unternehmen auf Mallorca zu verkaufen

Palma de Mallorca (pts023/29.06.2018/15:00) - Eine Top-Gelegenheit zum Einstieg ins Immobiliengeschäft auf der Baleareninsel Mallorca bietet sich aktuell mit einer zum Verkauf stehenden, seit 2017 am Markt aktiven und erfolgreichen Immobilien-Kapitalgesellschaft. In Zusammenarbeit mit den Mediaexperten von ExpertiseRocks wurde jüngst nochmals an einer nie dagewesenen Marketingautomatisierungs-Strategie gefeilt.

Der Boom sowie die Preisaufwärtsbewegung bei den Immobilien auf Mallorca hält stetig an und die besonders bei den Deutschen und Engländern so beliebte Sonneninsel ist beliebter denn je. Die Nachfrage nach Apartments, Ferienhäusern, Chalets, Villen und Fincas ist ungebrochen. Attraktive Provisionen von um die 5 % bescheren Maklerunternehmen satte Gewinne und florierende Geschäfte.

Schwer ist es nur, den Einstieg zu finden und die enormen Anstrengungen zum Markteintritt auf sich zu nehmen. Dies ist meist der Grund, warum viele Gründer den Schritt nicht wagen. Die finanziellen und zeitlichen sowie personellen Aufwände sind einfach zu groß, um sich möglichst schnell am Markt zu etablieren.

Alternativ besteht die Möglichkeit, sich einem Franchise System von teils sehr starken, internationalen Marken auf Mallorca anzuschließen. Nachteil hierbei ist die Gebundenheit an die teils äußerst strikten Vorgaben des Franchisegebers, welche eine echte und selbstbestimmte Unternehmensführung unmöglich macht. Sämtliche strategische, organisatorische oder werberelevante Entscheidungen müssen abgestimmt und freigegeben werden, was oftmals über kurz oder lang zu Problemen führt. Vorteil ist, dass man teils auf etablierte Kontaktstrukturen zurückgreifen kann - doch hierfür gibt es handfeste Alternativen.

Im Juli 2018 eröffnet sich eine besondere Möglichkeit der Übernahme eines bereits am Markt bekannten und aktiven sowie geschäftlich erfolgreich etablierten Immobilienunternehmens als Vollexistenz. Verkauft wird neben der haftungsbeschränkten Kapitalgesellschaft (spanische S.L.) das komplette Setup einer professionellen Maklerfirma samt hochinnovativer und u.a. bei Google gelisteter Top-Immobilien-Website samt "Traumhausfinder-Tool" und diverser Marketing-Automatisierungs-Features samt technisch einwandfrei funktionierender Anbindung an die bekannteste Immobilien-Branchensoftware. Die technische Überprüfung wurde vom spanischen Unternehmen ExpertiseRocks jüngst überprüft. Das Unternehmen beschäftigt unter anderem Sachverständige für Internetmarketing sowie zertifizierte Unternehmensberater für Marketing-Automatisierungen.

Selbstverständlich wird auch der signifikanteste Bestandteil, nämlich der Immobilienbestand und sämtliche Kontaktdaten von Eigentümern, Kauf-Interessenten, Käufern, Partnern & Vermittlern übergeben - diese Option stellt den größten Wert des Unternehmens dar. Zum Teil können exklusiv zur Vermarktung stehende Immobilienobjekte auf Mallorca übernommen werden, welches in Spanien eine Rarität darstellt.

Weiterhin stehen zur Veräußerung eine Top Firmenadresse in Palma de Mallorca samt modern eingerichteten und vollfunktionsfähigen Immobilienbüro-Räumlichkeiten. Das zuverlässige, engagierte und fachlich top ausgebildete Personal kann ebenso übernommen werden.

Punktum handelt es sich um eine sofort und direkt zu übernehmende Immobilienfirma, über die ohne lange Etablierungsphasen direkt Umsatz in Form der Vermittlung von Kauf- & Mietimmobilien generiert werden kann.

Der jetzige Eigentümer garantiert eine intensive und vollumfängliche Übergabe inklusive Einweisung in jegliche Bereiche des Unternehmens. Laufende Verträge können übernommen werden und die maßgeblichen Kontakte in die Immobilienbranche auf Mallorca werden an den Käufer persönlich übergeben.

Für konkrete Interessenten am Kauf des Unternehmens werden nach entsprechender Verifizierung alle Daten samt Buchhaltung, aus der mehrere Hunderttausend Euro Umsatz in den letzten Monaten hervorgehen, dargelegt und per Steuerberater testiert. Anfragen sind zunächst an das betreuende Marketingunternehmen ExpertiseRocks zu richten. Hintergrund ist, dass dort zunächst geprüft wird ob die technischen Anforderungen gewährleistet werden können. Somit soll auch etablierten Anbietern die Möglichkeit einer reibungslosen Skalierung gewährleistet werden.

