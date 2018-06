ADHOC

Do, 28.06.2018 08:35

Wien (pta014/28.06.2018/08:35) - Wien, 28. Juni 2018 - UBM Development ist der führende Hotelentwickler in Europa. Mit der Akquisition von vier weiteren Hotelprojekten in Deutschland, den Niederlanden und Polen wird die Hotel-Pipeline von 1.900 Zimmer auf über 3.000 Zimmer massiv ausgebaut. Trotz der erst kürzlich erfolgten Eröffnung des Holiday Inn München Leuchtenbergring, umfasst die Pipeline nun elf Hotels - neu akquiriert wurde je ein Projekt in Düsseldorf, in Hamburg, in Den Haag und in Kattowitz. "Wir erhöhen unsere Schlagzahl von zwei auf vier Hotels pro Jahr. In Zukunft fließen 40% aller Investitionen in die Hotelsparte", so Martin Löcker, Chief Operating Officer von UBM Development.

UBM Development operiert im Hotelbereich in einem stark wachsenden Markt, der in Europa bereits ein Transaktionsvolumen von über EUR 20 Mrd. pro Jahr erreicht hat (Quelle: HVS März 2018). Insbesondere von großen, institutionellen Investoren werden aktuell Hotelprojekte stark nachgefragt. Der europäische Städtetourismus befindet sich im Aufschwung und die Konsolidierung schreitet weiter voran. Im internationalen Vergleich existieren in Europa nach wie vor viele privat geführte Hotels und Pensionen, die durch große internationale Hotelketten mit weltweiten Reservierungssystemen auf der einen Seite und Airbnb auf der anderen Seite verdrängt werden. Diese Hotelketten erweitern ihr Angebot vor allem im städtischen Bereich kontinuierlich. UBM profitiert von diesem Wachstum und ist aufgrund der bei 50 Hotelprojekten in 25 Jahren nachgewiesenen Kompetenz und Expertise in diesem Sektor führend.

Die neuen Hotelprojekte im Detail

In der Moskauer Straße in der Nähe des Düsseldorfer Hauptbahnhofs entsteht ein neues Hotel mit rund 450 Zimmern der Marke Holiday Inn Express. Das Projekt wird gemeinsam (50/50) mit der Lambert Gruppe umgesetzt. Die akquirierte Liegenschaft liegt zentral und ist Teil eines Entwicklungsgebiets, das zukünftig mit einer vierspurigen Straße an den Hauptbahnhof angebunden werden soll. Die Fertigstellung des Hotels ist bereits Ende 2019 geplant. Bereits kurz vor Fertigstellung steht das JUFA Family Hotel Hamburg mitten im trendigen Stadtteil HafenCity. Das Projekt wird auch in einem Joint Venture abgewickelt, wobei UBM einen Anteil von rund 40% hält. Das Hotel wird über 220 Zimmer und angeschlossene Retail-Flächen verfügen.

Nach der Fertigstellung des für Nachhaltigkeit ausgezeichneten 5-Sterne-Hotels Hyatt Regency in Amsterdam, folgt das nächste Hotelprojekt in den Niederlanden: In Den Haag wird ein modernes

4-Sterne-Business Hotel mit rund 210 Zimmern in prominenter Innenstadtlage entstehen. Hervorzuheben ist die denkmalgeschützte Fassade aus den 1920er Jahren sowie ein weitläufiges Atrium, die beide erhalten bleiben. Baubeginn ist für 2019 und Fertigstellung in 2020/21 geplant.

In Kattowitz in Polen wurde ein Grundstück direkt neben dem Hauptbahnhof erworben. An diesem Standort wird UBM ein Hotel im Upper-Midscale-Segment mit ca. 260 Zimmern sowie Büroflächen entwickeln. Das vor allem auf Geschäftsreisende ausgerichtete Hotel soll ebenfalls in 2020/21 fertiggestellt werden.

UBM Development ist der führende Hotelentwickler in Europa. Der strategische Fokus liegt auf den drei klar definierten Assetklassen Hotel, Büro und Wohnen sowie auf den drei Kernmärkten Deutsch-land, Österreich und Polen. Mit 145 Jahren Erfahrung konzentriert sich UBM auf ihre Kernkompetenz, die Entwicklung von Immobilien. Von der Planung bis hin zur Vermarktung der Immobilie werden alle Leistungen aus einer Hand angeboten. Die Aktien der UBM sind im Prime Market Segment der Wiener Börse gelistet.

