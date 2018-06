LEBEN

Do, 28.06.2018 08:00

Sieg beim Race Across America 2018: Riesen-Erfolg für Crataegutt®-Seniors

Wien/Annapolis (pts012/28.06.2018/08:00) - Was für ein unglaublicher Erfolg: Die Crataegutt®-Seniors haben Großartiges geleistet und den Sieg in ihrer Altersklasse beim härtesten Radrennen der Welt geholt! Die Firma Austroplant gratuliert ihren vier Athleten im Alter zwischen 67 und 78 Jahren von ganzem Herzen.

7 Tage, 7 Stunden und 49 Minuten - das ist die unfassbare Zeit, in der das Team der Crataegutt®-Seniors das Race Across America bestritten hat. "Wir sind überglücklich, damit das härteste Radrennen der Welt in unserer Altersklasse ganz klar gewonnen zu haben und dass wir darüber hinaus unter 30 4er- sowie 8er-Teams den hervorragenden 7. Platz belegen konnten", zeigt sich Herbert Lackner (Jahrgang 1940) zu Recht stolz. Denn die Bedingungen waren in diesem Jahr alles andere als einfach: Geänderte Streckenverhältnisse sorgten für notwendige Umwege von knapp 130 Kilometern und extreme Regenfälle sowie schwere Gewitter im letzten Streckenabschnitt bedeuteten zusätzliche Herausforderungen!

Firma Austroplant stolz auf ihr Team

"Wir haben von der ersten Sekunde an mitgefiebert", so Elisabeth Mondl, PR-Managerin der Firma Austroplant Arzneimittel GmbH, die seit Jahren das Hauptsponsoring der Crataegutt®-Seniors übernimmt. "Jetzt sind wir alle natürlich unglaublich begeistert, dass unser Team einen so großen Erfolg für sich verbuchen kann. Es macht uns stolz zu sehen, wie die Crataegutt®-Seniors mit ihrem Einsatz und ihrer Konsequenz immer wieder zeigen, dass körperliche Fitness und Gesundheit keine Frage des Alters ist. Wir gratulieren von ganzem Herzen zu dieser großartigen Leistung", freut sich Mondl.

4.800 Kilometer im Rennschnitt von 28 km/h

Doch ohne Fleiß kein Preis! "Ideale Vorbereitung ist alles: Wir haben nicht nur hart und konsequent trainiert, sondern auch durch Analysen unseres ersten Versuchs im Jahr 2014 potenzielle Zeiträuber und Stolpersteine von vornherein vermieden", so der Niederösterreicher Lackner. Für den Klassensieg hat das Team der Crataegutt®-Seniors - bestehend aus Herbert Lackner, dem Salzburger Gottfried Hinterholzer (Jahrgang 1951), dem Thüringer Lothar Färber (Jahrgang 1948) und dem Oberösterreicher Josef Bichl (Jahrgang 1946) - die knapp 4.800 Kilometer lange Strecke von der Westküste zur Ostküste der USA mit einem Rennschnitt von 28 km/h zurückgelegt. Das ist umso beachtlicher, wenn man bedenkt, dass dabei eine Gesamthöhendifferenz von 52.000 Metern mit dem Rad zu überwinden ist.

Hervorragend unterstützt durch 14 Betreuer vor Ort

Unterstützt wurde die Vierer-Mannschaft, die in Zweierteams je acht Stunden dem Rekord entgegen geradelt ist, vor Ort von 14 Betreuern. "Ein besonderer Dank gilt neben unserem Hauptsponsor auch unserem 14-köpfigen Team, das uns vor und während des Wettkampfes hervorragend unterstützt hat. Und ich möchte mich im Namen meiner Renn-Kollegen auch bei all unseren Verwandten, Freunden und Bekannten bedanken, ohne die so ein sportlicher Erfolg nicht möglich wäre", so Lackner.

In den nächsten Tagen geht es für die Crataegutt®-Seniors wieder zurück in die Heimat, wo es erst einmal heißt: Wadln ausrasten, bevor das Team mit neuen sportlichen Zielen aufhorchen lassen wird!

Weiterführende Informationen

Das Race Across America

Das Race Across America gilt als eines der härtesten Radrennen der Welt. Bei der Radsport-Herausforderung muss die knapp 4.800 Kilometer lange Strecke von der Westküste zur Ostküste der USA in einem bestimmten Zeitlimit mit dem Rad zurückgelegt werden. Dabei überwinden die Sportler eine Gesamthöhendifferenz von 52.000 Metern!

Über Crataegutt®

Crataegutt® ist ein Arzneimittel in Form von Flüssigkeit oder Filmtabletten mit dem Extrakt aus Weißdorn zur Anwendung bei beginnender altersbedingter Leistungsverminderung des Herzens mit Symptomen wie Abgeschlagenheit und Müdigkeit bei Belastung. Crataegutt® ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Verwendung für das genannte Anwendungsgebiet registriert ist. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. http://www.crataegutt.at

