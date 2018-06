Vitalpilze helfen wirksam bei Erkrankungen

LEBEN

Mi, 27.06.2018 12:00

Vitalpilz Reishi (Copyright: MykoTroph)



Limeshain (pts028/27.06.2018/12:00) - In der nachhaltigen Behandlung von Krankheiten spielen alternative Therapieformen eine immer größere Rolle. Gerade die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) findet hier zunehmend Beachtung. Ihre Wirksamkeit ist mittlerweile durch zahlreiche wissenschaftliche Studien bestätigt. Ein Teilgebiet der TCM ist die Anwendung von Vitalpilzen. Diese sind auch unter den Bezeichnungen "medizinisch wirksame Pilze" oder "Heilpilze" bekannt. Sie werden als getrocknetes Pulver in Kapseln eingenommen. Eine spezielle Wissenschaft - die Mykotherapie - beschäftigt sich mit der umfangreichen Erforschung der Wirkmechanismen.

Vitalpilze werden seit Jahrtausenden erfolgreich in der Therapie und Prophylaxe eingesetzt. Die Wirkung der Pilze ist völlig natürlich. In diesen finden wir Spurenelemente, Vitamine, Mineralien, Enzyme und wertvolle Aminosäuren. Darüber hinaus enthalten sie viele spezifische Wirkstoffe zur Behandlung zahlreicher Symptome und Krankheiten. Hierzu zählen Diabetes, Bluthochdruck, Magen-Darm-Beschwerden, Krebs, Allergien und viele andere mehr.

Die einzelnen Wirkstoffe können zahlreiche positive Effekte auf den Organismus entfalten. Vitalpilze helfen dem Körper bei der Entgiftung. Sie unterstützen Leber, Niere und Lymphsystem beim Abbau und der Ausleitung schädlicher Stoffe. Außerdem können sie Entzündungen reduzieren, den Hormonhaushalt stabilisieren und die Nervenfunktion verbessern. Auch auf die Psyche wirken sie ausgleichend.

Einer der bekanntesten Vitalpilze ist der Reishi. Er wird auch "Pilz des ewigen Lebens" genannt. Der Reishi wirkt vor allem leberregenerierend und somit entgiftend. Außerdem entfaltet er durch den hohen Anteil an Triterpenen eine entzündungshemmende Wirkung. Bereits seit hunderten von Jahren wird der Reishi in China zu medizinischen Zwecken eingesetzt. Man stuft ihn dort sogar noch wertvoller ein als den Ginseng.

Für die Anwendung der Mykotherapie und die Auswahl der geeigneten Vitalpilze ist natürlich ein fundiertes Fachwissen nötig. Das Institut MykoTroph hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieses Wissen an alle Interessierten und natürlich besonders an Therapeuten weiter zu geben. Hierzu hat MykoTroph eintägige Schulungen für Therapeuten und Berater entwickelt. Die nächste Schulung findet am 14. September bei Wien statt. Nähere Informationen - sowie kostenfreie Beratung für Interessierte - gibt es unter 0049 6047 988 530 oder www.heilenmitpilzen.de

Heil- bzw. Vitalpilze sind als Pulver in Kapseln erhältlich. Das MykoTroph Institut rät zu großer Sorgfalt bei Auswahl und Kauf des Pilzpulvers. Besonders bewährt hat sich sogenanntes "Pilzpulver vom ganzen Pilz". Darin sind alle wirksamen Inhaltsstoffe der Heil- bzw. Vitalpilze enthalten. Pilzpulver sollte immer in Kapseln verwendet werden, da es lose verpackt sehr schnell - und oft nicht sichtbar - schimmeln kann. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist der Anbau und die Verarbeitung der Pilze in BIO zertifizierter Qualität.

Wichtiger Hinweis:

