BUSINESS

Sa, 23.06.2018 16:10

Online-Marketing-Ausbildung im Sommer (© Online-Marketing-Forum.at)



Wien (pts002/23.06.2018/16:10) - Der Sommer hat viele Vorteile: Die Tage sind lange hell, es ist warm, und ein ausgedehnter Urlaub geht sich vielleicht auch aus. Ein weiterer Vorteil: Meist ist es im Sommer etwas ruhiger als im übrigen Jahr.

Deshalb bietet das Online-Marketing-Forum.at die beliebtesten Seminare auch in den Sommer-Monaten an: So können Interessierte ihr Online-Marketing-Wissen erweitern, wenn es in der Firma vielleicht mal etwas weniger zu tun gibt und so mehr Platz für die persönliche Weiterbildung bleibt.

Seminare im Juli und August

Konkret sind folgende Seminare bis zum Herbst buchbar:

23.-27.7.: Online-Marketing-Lehrgang (5-tägig - Tage auch einzeln buchbar)

Als einzige Institution in Österreich bietet das Online-Marketing-Forum.at einen 5-tägigen Intensiv-Lehrgang an, der aus fünf verschiedenen Modulen besteht:

* Online-Werbung und Mediaplanung (23.7.)

* Suchmaschinen-Optimierung (24.7.)

* Suchmaschinen-Marketing (Google AdWords) (25.7.)

* Web-Analyse & Controlling (26.7.)

* E-Mail Marketing Best Practices (27.7.)

Sämtliche Module sind auch als ein-tägige Seminare buchbar!

>>Details: https://www.online-marketing-forum.at/p/r0CGz

Anschließende Zertifizierung zum "Online-Marketing-Experten" möglich

Am 31.8. können die Lehrgangs-Teilnehmer optional auch gleich die Prüfung zum offiziell zertifizierten Online-Marketing-Experten ablegen. Damit erlangen sie ein renommiertes Zertifikat von Austrian Standards (Österr. Normungsinstitut).

>>Details: https://www.online-marketing-forum.at/p/I6G36

1.8. Online-Marketing-Crash-Kurs (wahlweise 1 oder 2 Tage)

Alle Grundlagen, ein fundierter Überblick über die wesentlichen Werbe- und Kommunikati-onskanäle - und Antworten auf alle Ihre Fragen.

>>Details: https://www.online-marketing-forum.at/p/4xcF3

8.8. Erfolgreich Online-Texten (wahlweise 1 oder 2 Tage)

Der schönste Text ist wertlos, wenn ihn keiner liest. Oft sind es nur einige Regeln und wenige Tricks, die Texte erfolgreich machen - und dafür sorgen, dass sie gelesen werden (und Ziele erreichen!).

>>Details: https://www.online-marketing-forum.at/p/iIW0r

14.8. Strategisches Online-Marketing: Mit klugem Plan zum Erfolg (1 Tag)

Online-Marketing ist aus der heutigen Geschäftswelt nicht mehr wegzudenken. Doch hier gilt es, wichtige grundlegende strategische Entscheidungen zu treffen!

>>Details: https://www.online-marketing-forum.at/p/0y4m0

Weitere spannende Themen:

18.7. Facebook & Co verstehen und nutzen:

https://www.online-marketing-forum.at/p/S05I9

19.7. Social Media Advertising: Werbung auf Facebook & Co:

https://www.online-marketing-forum.at/p/N785G

7.8. Google Analytics Intensiv mit Zertifizierungsmöglichkeit:

https://www.online-marketing-forum.at/p/f84a0

Qualitäts-Garantie: nur Kleingruppen

Aus Qualitätsgründen sind alle Seminare beim Online-Marketing-Forum.at auf maximal 8 Teilnehmer begrenzt - das erlaubt das Eingehen auf individuelle Fragen und gezielte Diskussionen.

Über das Online-Marketing-Forum.at

Online-Marketing Aus- und Weiterbildung auf höchstem Niveau. Das Online-Marketing-Forum.at (gegründet 2005) ist Österreichs führender Anbieter in diesem Bereich, mit rund 3.000 Teilnehmern, rund 35 Themen, Kleingruppen von max. 8 Teilnehmern und renom-mierten Fach-Experten mit langjähriger Erfahrung als Trainer. Seit 2012 ist das Online-Marketing-Forum.at der einzige Anbieter einer offiziellen Zertifizierung zum "Online-Marketing-Experten" (Zertifikat von Austrian Standards) und seit 2018 Teil der ARS-Familie (Akademie für Recht, Steuern und Wirtschaft - http://www.ars.at ). Details: https://www.online-marketing-forum.at/p/n1Kk3

(Ende)