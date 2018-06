ADHOC

Fr, 15.06.2018 08:30

7C Solarparken AG: 7C Solarparken erweitert IPP-Portfolio um weitere 8 MWp

Bayreuth (pta004/15.06.2018/08:30) - Bayreuth, 15. Juni 2018 - 7C Solarparken AG (WKN: A11QW6, ISIN: DE 000A11QW68) hat die Übernahme von zwei weiteren in Betrieb befindlichen PV-Parks in Deutschland unterzeichnet. Beide Übernahmen stehen noch unter Vorbehalt der marktüblichen Vollzugsvoraussetzungen. Im Ergebnis steigt das IPP-Portfolio der Gruppe bereits auf 145 MWp.

Akquisition von 6,2 MWp in Tangerhütte, Sachsen-Anhalt

Der Freiflächen-PV-Park in Tangerhütte besteht aus zwei Teilen. Eine Leistung von 5,5 MWp wurde in 2017 mit Komponenten von Canadian Solar und Huawei errichtet und genießt eine Einspeisevergütung von EUR 87/MWh, während die kürzlich erfolgte Erweiterung um 750 kWp - bei vergleichbarer Einspeisevergütung - mit PV-Modulen von Q-Cells ausgerüstet ist. Generalübernehmer der Erweiterung war die Solar WO Engineering GmbH. Die Anlagen bringen Umsatzerlöse von ca. EUR 0,5 Mio. pro Jahr und wurden zu ca. 75% durch eine Projektfinanzierung finanziert.

Akquisition von 1,8 MWp in Brandholz, Hessen

Die insgesamt 1,8 MWp umfassende Betriebskapazität in Brandholz teilt sich in eine Dachanlage (0,6 MWp) und eine Freiflächenanlage (1,2 MWp) einer früheren Mülldeponie auf. Die zugehörigen Einspeisetarife betragen EUR 111/MWh (Einspeisebeginn im Jahr 2017) und EUR 89/MWh (Einspeisebeginn im Jahr 2016). Beide Anlagen sind mit REC-Modulen und Sungrow-Wechselrichtern ausgestattet. Die Freiflächenanlage, die von der Pfalz Solar GmbH errichtet wurde, wurde als "Global leading RES project 2016/17" für ihr innovatives Design nominiert. Das Management erwartet jährliche Umsatzerlöse von annähernd EUR 0,2 Mio.

Steven De Proost, CEO der 7C Solarparken AG: "Seit dem Jahresbeginn haben wir schon 27 MWp zusätzliche Leistung zu unserem Portfolio hinzugefügt und nähern uns bereits unserem Jahresendziel von 150 MWp. Diese beiden Akquisitionen erhöhen nicht nur unsere Größe, sondern bringen auch zwei neue EPC-Partner an Bord, die uns auf unserem weiteren Wachstumsweg helfen können."

7C Solarparken

Die 7C Solarparken AG ist ein börsennotierter Besitzer/Betreiber von Photovoltaikanlagen in Deutschland mit einem Portfolio von 145 MWp. Die Aktien des Unternehmens werden an der Frankfurter Börse gehandelt (General Standard).

