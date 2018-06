BUSINESS

MOORE STEPHENS City Treuhand hat einen neuen Partner

Wien (pts040/14.06.2018/20:45) - Mag. Florian Schmidl ist seit 01.06.2018 neuer Partner bei der Moore Stephens City Treuhand, einem Wiener Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-Unternehmen.

Bereits während seines Studiums der Wirtschaftswissenschaften an der WU Wien war Mag. Florian Schmidl für eine internationale Kanzlei in der Wirtschaftsprüfung tätig. 2010 erfolgte die Bestellung zum Steuerberater, 2013 die Vereidigung zum Wirtschaftsprüfer.

Im Rahmen umfassender Tätigkeiten in der Steuerberatung in mittelständischen Kanzleien entwickelte Mag. Florian Schmidl seine Branchenschwerpunkte in den Bereichen Immobilieninvestment und Transportwirtschaft sowie im IT Bereich.

Mit Mag. Florian Schmidl gewinnt die Moore Stephens City Treuhand einen Experten in der Beratung von Familienunternehmen, Immobilienunternehmen und Start-ups, für nationale und internationale Steuerstrukturierung sowie für die IKS Beratung.

Über die Moore Stephens City Treuhand

Moore Stephens ist ein weltweit tätiges Netzwerk von Wirtschaftsprüfern und Beratern. Die Mitgliedsfirmen sind rechtlich und wirtschaftlich eigenständige Partnerunternehmen der Moore Stephens International Limited (MSIL) mit Sitz in London. Die Assoziation besteht aus 307 Partnerkanzleien mit 667 Büros in 105 Ländern.

Die österreichische Partnerkanzlei Moore Stephens City Treuhand wurde 1981 gegründet und ist seit 1998 Teil des internationalen Netzwerks. An den beiden Standorten in Wien und Krems sind gesamt rund 120 Mitarbeiter, 13 Steuerberater und 10 Wirtschaftsprüfer tätig, 14 davon als Partner. Die Moore Stephens City Treuhand ist spezialisiert auf Wirtschaftsprüfung, Wirtschaftsservice, Steuerberatung, Gutachten und Corporate Finance. Diese Leistungen erbringt das Unternehmen hauptsächlich für Familienunternehmen, die öffentliche Hand, Industrie und Gewerbe sowie Vereine und Stiftungen.

