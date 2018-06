ADHOC

Mi, 13.06.2018 19:20

Wienerberger AG: Bekanntmachung gemäß § 120 Abs 2 Z 1 BörseG 2018

Wien (pta037/13.06.2018/19:20) - Im Zeitpunkt der Einberufung der 149. ordentlichen Hauptversammlung hat die Wienerberger AG 1.005.289 Stück eigene Aktien gehalten (Stand: 11. Mai 2018).

Im Zuge des laufenden Aktienrückkaufprogrammes hat die Wienerberger AG weitere 480.000 Stück Aktien erworben und hält damit insgesamt 1.485.289 Wienerberger-Aktien (Stand: 13. Juni 2018).

Gemäß § 120 Abs 2 Z 1 BörseG wird bekannt gegeben, dass die Gesamtzahl der von Wienerberger AG ausgegebenen Aktien unverändert 117.526.764 Stück beträgt. Wienerberger AG hält zum heutigen Tag 1.485.289 Stück eigene Aktien. Die Stimmrechte aus diesen Aktien können nicht ausgeübt werden (§ 65 Abs 5 AktG), sodass die Anzahl der ausübbaren Stimmrechte 116.041.475 beträgt.

Weitere Informationen zur 149. ordentlichen Hauptversammlung sind den veröffentlichten Unterlagen zu entnehmen.

Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Zentral-Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 197 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2017 einen Umsatz von 3.120 Mio. Eur und ein EBITDA von 415 Mio. Eur.

Für Rückfragen

Karin Steinbichler, Head of Corporate Communications Wienerberger

t +43 1 601 92 - 10149 | communication@wienerberger.com

Klaus Ofner, Head of Investor Relations Wienerberger AG

t +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com

Die Wienerberger AG ist zu 100 % im Streubesitz, wobei der überwiegende Anteil der Aktien von nationalen und internationalen institutionellen Investoren gehalten wird. Weiterführende Informationen zur Eigentümerstruktur finden Sie unter https://www.wienerberger.com/de/investor-relations/die-wienerberger-aktie/die-wienerberger-aktie/aktionärsstruktur.

