Mi, 13.06.2018 11:00

Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH: Immobilien Zukauf in Ostbayern

Kempten (pta017/13.06.2018/11:00) - Beteiligung der Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH erwirbt

Immobilienportfolio im bayerischen Feldkirchen bei Straubing

Kempten, 13. Juni 2018 - Die Feldkirchen 1 Invest & Verwaltungs GmbH, eine 50-Prozent Beteiligung der Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH (REA), hat ein Immobilienportfolio bestehend aus 200 Wohneinheiten mit einer vermietbaren Fläche von ca. 20.300 Quadratmetern im Speckgürtel von Straubing (Bayern) durch einen notariell beurkundeten Kaufvertrag erworben.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt von aufschiebenden Bedingungen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Verkäufer des Portfolios ist eine deutschlandweit tätige Immobiliengesellschaft.

Die Mitte der 1950er Jahre errichtete und in den letzten Jahren umfassend modernisierte Wohnanlage ist technisch und baulich auf dem aktuellen Stand. Mit rund 10 Prozent Leerstand birgt das Portfolio entsprechendes Potenzial - so bieten die möglichen Neuvermietungen sowohl Wertsteigerungsmöglichkeiten des Gesamtportfolios als auch eine Steigerung der Erträge aus der laufenden Bewirtschaftung. Zudem umfasst das Portfolio mit insgesamt 78.700 Quadratmetern Grund noch viel unbebaute Fläche, die weiteres bauwirtschaftliches Potenzial hergibt.

Das Portfolio wird jährlich rund 1,2 Millionen Euro Nettokaltmieten und eine Rendite im mittleren einstelligen Prozentbereich erwirtschaften.

Das nahe Straubing ist eine kreisfreie Stadt im Regierungsbezirk Niederbayern in Ostbayern mit rund 47.000 Einwohnern. Die Stadt zeichnet sich durch ihre verkehrsgünstige Lage, einen hohen Beschäftigtensatz, die Entwicklung von Wissenschafts- und Hochschulfunktionen sowie eine Reihe von "weichen" Standortfaktoren aus, zu denen die historische Innenstadt, die Lage an der Donau und die unmittelbare Nähe zum Bayerischen Wald gehören.

Die Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH und ihre Beteiligungen sind zuversichtlich, zeitnah weitere Immobilientransaktionen zum Abschluss zu bringen. In 2018 wurde neben den Wohneinheiten in Feldkirchen/Straubing bisher eine weitere Verkaufstransaktion eines Immobilienportfolios durch die Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH und eine ihrer Beteiligungen abgeschlossen.

Über die Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH (REA)

Die REA erwirbt, entwickelt und bewirtschaftet bezahlbaren Wohnraum in Deutschland. Mit über 800 Wohneinheiten im Eigenbestand trägt die REA zur nachhaltigen Bereitstellung leistbaren Wohnraums in Deutschland bei. Durch die zielgerichtete Sanierung und Optimierung von unseren Bestandsimmobilien schaffen wir Mehrwert - für unsere Mieter als auch für unsere Investoren.

