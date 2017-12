ADHOC

Fr, 29.12.2017 10:00

Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH: News: Die Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH erreicht weiteren Milestone

Kempten (pta003/29.12.2017/10:00) - Die Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH, Kempten (REA) hat einen weiteren Schritt auf dem Weg zu einer ausschließlich auf bezahlbares Wohnen ausgerichteten Gesellschaft getätigt: Sie hat ihre Schiffsbeteiligungen verkauft. Die REA hält damit außerhalb des Immobiliensektors keine wesentlichen weiteren Beteiligungen mehr. "Damit ist unser Transformationsprozess abgeschlossen und wir können nun den Geschäftsbereich - Bezahlbares Wohnen - konzentriert weiterentwickeln" so Jürgen Steinhauser, Geschäftsführer der REA.

Die REA stößt mit Ihrem Geschäftsmodell in eine immer größer werdende Lücke. Nicht nur in den Ballungszentren, sondern auch in mittelgroßen Städten wächst der Bedarf an bezahlbaren Wohnraum für die Mittelschicht. Derzeit fehlen in Deutschland an bezahlbaren Wohnraum rund 1,2 Mio. Wohnungen. Andere Unternehmen der Immobilienbranche konzentrieren sich auf hochpreisige Segmente oder ausschließlich auf Städte oberhalb von 100.000 Einwohner. Die REA konzentriert sich mit Ihrer Immobilienexpertise auf Standorte unterhalb von 100.000 Einwohner. Die REA wird bei der Umsetzung des Geschäftsmodells von kommunalen Einrichtungen und den Banken vor Ort erfolgreich unterstützt.

Die Finanzierung der Immobilieninvestments wird mit einer 3,75% Immobilienanleihe (WKN A1683U) sichergestellt. Sie wird an den Börsen in Frankfurt, Hamburg, München und Berlin notiert und kann mit einer Stückelung von 1.000,00 Euro erworben werden. Die 3,75% REA - Immobilienanleihe wurde erst kürzlich als Investment für den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS aufgenommen

Die Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH, ist ein auf Bestandshaltung und Bestandsentwicklung spezialisierter Investor mit Fokus auf "bezahlbaren Wohnraum".

Kempten, 29.12.2017

