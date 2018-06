Kapitalerhöhung von Gentlemen's Equity abgeschlossen

ADHOC

Fr, 01.06.2018 12:00

Lissabon/Paris/Zürich (pta014/01.06.2018/12:00) - Die börsennotierte Beteiligungsholding Gentlemen's Equity S.A. mit Sitz in Portugal (ISIN: PTGVE1AE0009) hat die auf ihrer außerordentlichen Generalversammlung vom 26. September 2017 festgelegte Erhöhung des Grundkapitals um 600.000 Euro auf Eur 3.699.909,00 abgeschlossen. Insgesamt 12 Mio. frische Aktien zum Preis von Eur 0,08 (8 Cent) (Nominale = Eur 0,05) wurden gezeichnet. http://www.gentlemensequity.com

Mit der Kapitalerhöhung wurde ein erster Schritt gesetzt, damit sich das Unternehmen in seinen Divisionen E-Commerce, Sport & Unterhaltung, Energy & Umwelt sowie Luxury Brands weiterentwickeln kann. Konkret sind weitere Akquisitionen in Vorbereitung.

Über Gentlemen's Equity S.A.

Die Gentlemen´s Equity SA ist eine multinationale Investmentholding mit Sitz in Lissabon, sie notiert an den Börsen Paris und ENX (ISIN: PTGVE1AE0009). Die Gesellschaft beteiligt sich an international tätigen Unternehmen in den Bereichen E-Commerce, Energie & Umwelt, Sport & Entertainment sowie im Luxury-Umfeld. Der Investitionsfokus ist auf Unternehmen gerichtet, die innovativ, nachhaltig und lukrativ am Markt operieren oder vor einer Erfolg versprechenden Markteinführung stehen. http://www.gentlemensequity.com

