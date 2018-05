Aussender: IC Immobilien Holding AG

Hanauer Landstraße 293

60314 Frankfurt am Main

Deutschland Ansprechpartner: Kerstin Valdeig Tel.: +49 69 767 258-280 E-Mail: Website: www.ic-group.de ISIN(s): DE0005632160 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in EEX; Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin