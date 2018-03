ADHOC

Mo, 26.03.2018 13:30

MediNavi AG: Jahresabschlüsse 2017 der MediNavi AG und MediKompass GmbH

München (pta016/26.03.2018/13:30) - Die MediNavi AG schloss das Geschäftsjahr 2017 mit einem Jahresfehlbetrag von TEURO 233 (Vorjahr: TEURO 73) ab. Die außerordentliche Höhe des Jahresfehlbetrags resultiert, wie in der Adhoc-Mitteilung vom 30.01.2018 geschildert, aus einer außerplanmäßigen Abschreibung in Höhe von TEUR 162 auf immaterielle Vermögensgegenstände (Web-Applikation).

Der vollständige Jahresabschluss 2017 der MediNavi AG ist auf medinavi.de einsehbar.

Die MediKompass GmbH, eine 98,5%ige Beteiligung der MediNavi AG, bleibt knapp unter den in der Adhoc-Meldung vom 30.01.2018 gemeldeten vorläufigen Zahlen und schließt das Geschäftsjahr 2017 mit einem Jahresfehlbetrag von TEUR 6 (VJ: Jahresüberschuss TEUR 118) ab. Wie in der Adhoc-Mitteilung vom 30.01.2018 bereits geschildert, liegt der Hauptgrund in außergewöhnlich hohen Wertberichtigungen auf Forderungen. Hinzugekommen ist nun eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von TEUR 8 auf immaterielle Vermögensgegenstände (Mobile-App).

Der vollständige Jahresabschluss 2017 der MediKompass GmbH ist auf medinavi.de einsehbar.

(Ende)