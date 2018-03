go4health-Spezialprogramm für den Rücken

LEBEN

Wien (pts005/08.03.2018/07:15) - Mit dem Rückenfit-Programm und dem entspannenden Faszientraining bietet go4health kompakte Spezial-Einheiten für einen rundum gesunden Rücken. Mit den digitalen, zeit- und ortsunabhängigen Programmen ermöglicht go4health maximale Flexibilität!

Ab sofort erweitert ein professionelles Rücken-Angebot die ganzheitliche go4health App für ein gesundes und fittes Leben. Der Rückenfit-Trainingsplan wurde nach neuesten sportwissenschaftlichen Erkenntnissen von den go4health-Gesundheitsexperten entwickelt. In vier Wochen wird die Rückenmuskulatur gezielt gestärkt und Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich gelöst. Außerdem wird die Körperhaltung verbessert. Der Vorteil: Das Training ist kostenlos jederzeit in der App abrufbar und am Smartphone immer mit dabei. So kann völlig zeit- und ortsunabhängig trainiert werden!

Maximale Flexibilität

Die flexible Abrufbarkeit des Trainings trifft den Nerv der Zeit. "Gerade für Menschen, die in sitzenden oder stehenden Berufen tätig sind, ist es besonders wichtig, auf ihre Rückengesundheit zu achten. Aus Zeitmangel schaffen es viele Berufstätige jedoch nicht, regelmäßig zu Rückenkursen zu gehen. Mit unseren mobil abrufbaren Programmen haben wir hierfür die Lösung", betont go4health-Geschäftsführerin Dr. Karoline Simonitsch.

Rückenfit mit Videoprogramm

Für alle, die ohne App trainieren möchten, bietet go4health das dreiteilige Video-Trainingsprogramm "Healthy Back" via Vimeo an. Es enthält spezielle Trainingseinheiten mit Kräftigungsübungen für einen starken Rücken. Ziel ist es, die Rückenmuskulatur zu kräftigen und dadurch die Wirbelsäule zu entlasten. Das dreiteilige go4health-Rückenfitprogramm "Healthy Back" kann unter https://vimeo.com/go4health ausgeliehen oder gekauft werden.

Rückenstarkes Infomaterial

Ergänzend zum Video-Rückenprogramm stellt go4health praktische Informationsblätter und Infographiken für die Rückengesundheit zur Verfügung. Alle Infomaterialien rund um den gesunden Rücken stehen auf der Website https://www.go-4-health.com unter SHOP kostenlos zum Download zur Verfügung.

Faszien-Fitness ist Rücken-Fitness!

Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass auch Faszien eine bedeutende Rolle punkto Rückengesundheit einnehmen. Dieses sensible Bindegewebsnetzwerk stützt den Bewegungsapparat und kann durch Bewegungsmangel, einseitige Belastungen oder Stress verknoten und verkleben. Die Ursache zahlreicher Bewegungsbeeinträchtigungen und Verspannungen im Rücken sind verklebten Faszien.

go4health bietet daher auch ein spezielles Faszien-Trainingspaket "Fascial Fit" für ein gezieltes Training des Fasziengewebes an. Mithilfe von videobasierten Übungen kann das Fasziengewebe so geschmeidig und elastisch gehalten werden. Das gesamte Faszien-Trainingspaket "Fascial Fit" ist zum Streamen bzw. zum Kauf auf Vimeo erhältlich. Als ergänzendes Service steht der umfassende go4health Faszienratgeber kostenlos auf der Website zum Downlaod bereit.

Über go4health

go4health entwickelt digitale Services und Produkte rund um ein ganzheitliches Gesundheitsmanagement im Dreiklang Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit. Die neue kostenfreie go4health App steht ab sofort zum Download für die Betriebssysteme iOS und Android zur Verfügung.

App Download:

Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.go4health.app

App Store: https://itunes.apple.com/at/app/go4health-gesund-leben/id1251421174?mt=8

Programme & Infomaterialien

go4health Rückenfitprogramm "Healthy Back": https://vimeo.com/ondemand/healthyback

go4health Faszien-Trainingspaket "Fascial Fit": https://vimeo.com/ondemand/fascialfit

Informationsblatt "Bewegungsprogramm gesunder Rücken": https://www.go-4-health.com/shop/bewegungsprogramm-gesunder-rücken/#cc-m-product-12877657623

go4health Faszien-Ratgeber: https://www.go-4-health.com/shop/faszien-ratgeber-1/#cc-m-product-13896560723

Kontakt & Information:

https://www.go-4-health.com

https://www.facebook.com/go4healthGmbH

