Wiener Küche erlebt ihre Renaissance im Buxbaum

Mo, 26.02.2018 14:46

Wien (pts025/26.02.2018/14:46) - Das Restaurant Buxbaum ist wohl an einem der schönsten Plätze der Wiener Innenstadt gelegen. Im Heiligenkreuzerhof. Mitten im Geschehen und Treiben der Metropole gleicht das Buxbaum einer stillen und gemütlichen Oase. Genau der richtige Ort, um sich von Wirt und Namensgeber Benjamin Buxbaum und seinem Team lukullisch verwöhnen zu lassen.

Ab sofort ist das Angebot des Buxbaum um eine Facette reicher. Küchenchef Daniel Kellner belebt die Klassiker der Wiener Küche und bietet diese - neben einem Auszug der Abendkarte - mittags seinen Gästen und lädt zum "Buxbaum's Wiener Mittagstisch".

"Die Wiener Küche ist über Jahrhunderte erst zu dem geworden, was wir heute so sehr an ihr schätzen. Vieles geriet in Vergessenheit und Vieles wurde modern interpretiert was einst sonntags Oma kochte", so Daniel Kellner, Küchenchef des Buxbaum, über den neuen Mittagstisch.

Diese Woche startet das Buxbaum mit einem Altwiener Backhendl mit Erdäpfel-Vogerl-Salat und Karfiol mit Brösel und grünem Salat. Davor gibts eine kräftige Rindsuppe oder eine herzhafte Cremesuppe.

Den "Wiener Mittagstisch" gibt es täglich von Montag bis Freitag zwischen 12.00 und 15.00 Uhr um EUR 13,00 im Buxbaum. Das Angebot wechselt wöchentlich.

Abends verzaubert der Haubenkoch Daniel Kellner die Gäste des Buxbaum mit traditionell österreichischer Küche mit internationalem Flair. Wobei auch hier besonders Augenmerk auf Herkunft und Verarbeitung der Lebensmittel gelegt wird. Jeder Lieferant ist persönlich bekannt und weiß um die hohen Ansprüche des Buxbaum-Küchen-Teams. Gleich, ob mittags oder abends.

"Für mich stehen der Gast und sein Genuss im Mittelpunkt!", so Benjamin Buxbaum, Wirt und Namensgeber des Buxbaums.

Buxbaum

Im Heiligenkreuzerhof/Grashofgasse 3

1010 Wien

Tel: +43 1 2768226

Web: http://www.buxbaum.restaurant

Buxbaum's Wiener Mittagstisch:

Montag bis Freitag von 12.00 bis 15.00 Uhr

Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag von 11.00 bis 23.00 Uhr

Küchenzeiten:

Montag bis Samstag von 12.00 bis 15.00 Uhr und 17.00 bis 22.00 Uhr

