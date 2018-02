Was bringt der Google Tag Manager für Online-Marketer?

HIGHTECH

Wien (pts003/17.02.2018/16:30) - Mit dem Google Tag Manager können Online-Marketer mehrere Websites bzw. mehrere Tracking-Codes zentral verwalten. Doch wie das genau funktioniert und worauf Online-Marketer achten sollten, erklärt das Online-Marketing-Forum.at im brandneuen Seminar an einem kompakten Tag.

Die Tracking-Möglichkeiten haben in den letzten Jahren rasant zugenommen. Damit sind auch die Anforderungen an Online-Marketer gestiegen, die immer mehr Codes einbauen (lassen) und verwalten müssen.

Mag. Michael Kornfeld, COO vom Online-Marketing-Forum.at, weiß aus der Praxis: "Auf der einen Seite können Online-Marketer nun ihre Maßnahmen viel genauer messen und steuern. Allerdings ist der Einrichtungs- und Verwaltungsaufwand deutlich gestiegen. Und viele Online-Marketer brauchen dafür meist auch externe Agenturen oder die IT-Abteilung."

Abhilfe schaffen hier sogenannte "Tag Manager Systeme (TMS)". Einer der bekannteste Vertreter ist der Google Tag Manager. Damit können die verschiedenen Tracking-Codes zentral, also mit einem einzigen System, verwaltet werden. "Das Tool richtig einzusetzen und zu bedienen, ist durchaus eine Herausforderung. Daher haben wir genau dafür ein maßgeschneidertes Seminar entwickelt", erzählt Mag. Kornfeld.

Kein Techniker-Seminar, sondern ein Tag für Online-Marketer

An diesem einen Tag lernen die Teilnehmer alles, was Sie für den Online-Marketing-Einsatz des Google Tag Managers wissen müssen. Sie erfahren anhand von Praxis-Beispielen und konkreten Übungen:

* wie Tag Management in der Praxis funktioniert und in welchen Situationen der Tag Manager zum Einsatz kommt,

* was man alles mit dem Google Tag Manager machen kann - und was nicht,

* wie man konkret Tracking-Codes in eine Website einbauen kann - Schritt für Schritt an einem Beispiel erklärt,

* wie man mit Variablen und weiteren Funktionen viel Zeit sparen kann,

* uvm.

Das Seminar ist nicht nur für reine Techniker gedacht, sondern richtet sich an Online-Marketing-Fachleute, Webmaster und Agenturen, die Tracking-Codes einer oder mehrerer Websites verwalten.

Erstmals am 15. März 2018 in Wien

Das Seminar feiert am 15.3.2018 (9 bis 17 Uhr) in Wien seine Premiere. Wie immer beim Online-Marketing-Forum.at ist aus Qualitätsgründen die Größe der Gruppe auf maximal acht Teilnehmer beschränkt.

Alle Details zu dem Seminar sind auf der Website zu finden:

>>https://www.online-marketing-forum.at/p/bKyP3

Zufrieden oder Geld zurück

Auch für dieses Seminar gibt es die gewohnte Zufriedenheits-Garantie: Teilnehmer können bis Mittag entscheiden, ob das Seminar ihren Erwartungen entspricht. Falls nicht, bekommen sie den gesamten Seminar-Betrag rückerstattet.

Über das Online-Marketing-Forum.at

Online-Marketing Aus- und Weiterbildung auf höchstem Niveau. Das Online-Marketing-Forum.at (gegründet 2005) ist Österreichs führender Anbieter in diesem Bereich, mit über 2.500 Teilnehmern, rund 20 Themen, Kleingruppen von max. 8 Teilnehmern und renommierten Fach-Experten mit langjähriger Erfahrung als Trainer. Seit 2012 ist das Online-Marketing-Forum.at der einzige Anbieter einer offiziellen Zertifizierung zum "Online-Marketing-Experten" (Zertifikat von Austrian Standards). Details: https://www.online-marketing-forum.at/p/n1Kk3

