Do, 15.02.2018 13:00

Schüler experimentieren 2017 (Foto: Sandra Kuberski/ebm-papst)



Künzelsau (pts018/15.02.2018/13:00) - Die Jungforscher stehen in den Startlöchern: Vom 22. bis zum 24. Februar 2018 präsentieren junge Menschen aus der Region Heilbronn-Franken wieder ihre Ideen beim Regionalwettbewerb von "Jugend forscht" in Künzelsau.

Bereits zum 20. Mal wird der Regionalwettbewerb vom Motoren- und Ventilatorenhersteller ebm-papst in diesem Jahr ausgerichtet. 127 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Region Heilbronn-Franken haben insgesamt 69 Projekte zur 53. Runde von Deutschlands bekanntestem Wettbewerb für Nachwuchsforscher eingereicht.

Am ersten Veranstaltungstag präsentieren die Jugendlichen ihre Ideen einer Fachjury, die die Projekte nach Kriterien wie Originalität, Eigenständigkeit und Kreativität beurteilt. Am Freitag und Samstag haben dann Familien, Freunde, Klassenkameraden und andere Interessierte von 9 bis 13 Uhr Gelegenheit, die vielfältigen Ergebnisse zu begutachten.

Zu den Ideen der Nachwuchstüftler aus der Region zählen zum Beispiel:

* Kamilla Asadova (18) von der Christiane-Herzog-Schule Heilbronn beobachtet, welche Auswirkungen in Kunststoff verwendete Weichmacher auf Pantoffeltierchen haben.

* Natürlich kariesfrei dank Manuka-Honig: Ob sich der Südseehonig als Zahnpasta eignet, untersuchen Claudia Brösch (21) von der Bernd Blindow Schule Heilbronn, Yannik Rössle (21) von der Hochschule für Technik Stuttgart und Mona Bechtold (16) vom Hölderlin Gymnasium Lauffen.

* Welche Spuren Alufolie auf verpackten Lebensmittel hinterlässt, überprüfen Kevin Wittmann (18) und Sarah Sharkey (18) von der Christiane-Herzog-Schule Heilbronn.

* Antioxidantien gelten als Wunderwaffe gegen Krankheiten, weshalb viele Menschen zu Nahrungsergänzungsmitteln greifen. Wie effizient diese isolierte Aufnahme der Hilfsstoffe wirklich ist, hat sich Semanur Korkmaz (18) von der Christiane-Herzog-Schule Heilbronn genauer angesehen.

* 2016 erhielt der Japaner Yoshinori Ohsumi den Nobelpreis für seine Erforschung der Autophagie. Laura Fischer (17) von der Christiane-Herzog-Schule Heilbronn beobachtet den Zellprozess an Urzeitkrebsen.

* Arlinda Zhegrova (18) von der Christiane-Herzog-Schule Heilbronn untersucht in ihrem Projekt die Verklumpung von Hefezellen bei Kontakt mit Ethanol.

* Selim Kandemir (18) vom Robert-Mayer-Gymnasium Heilbronn widmet sich dem Problem des automatischen Taggens und Sortierens von PDF-Dokumenten, die sich dann ganz einfach durchsuchen und anordnen lassen.

* Einen automatischen Zahnpasta-Spender bauen Tobias Maassen (14), Lasse Tronich (13) und Junus Hirner (13) vom Albert-Schweitzer-Gymnasium Neckarsulm.

* Wie sich aus Regen Energie gewinnen lässt, erforscht Junus Hirner (13) vom Albert-Schweitzer-Gymnasium Neckarsulm mit Hilfe seines selbstgebauten Regenkraftwerkes.

* Schaumstoffkugeln möglichst weit fliegen lassen wollen Lukas Richter (10), Niels Flum (12) und Süheyl Akbas (12) vom Eduard-Mörike-Gymnasium Neuenstadt mit Hilfe ihres selbstgebauten Luftdruckabschussgerätes.

