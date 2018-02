Von unten nach oben führen

BUSINESS

Zürich (pts032/14.02.2018/16:45) - Mit dem Pocketguide "Chefs führen - Praxistipps für die gelungene Einflussnahme auf Vorgesetzte" veröffentlicht der Kaufmännische Verband Zürich den zehnten Band seiner Pocketguides. Er befasst sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit dem Thema "Führung von unten nach oben". Erhältlich ist der praktische Ratgeber im Taschenformat für zehn Franken unter: http://kfmv-zürich.ch/pocketguide

Die heutige Arbeitswelt stellt Führungspersonen und Mitarbeitende vor neue Herausforderungen: Hierarchien werden flacher, Aufgabenbereiche immer spezialisierter. Und während die Fülle an Informationen stetig wächst, werden die Reaktionszeiten immer kürzer. Vorgesetzte müssen sich unter diesen Bedingungen vermehrt auf die Angaben und Einschätzungen ihres Teams verlassen. Mitarbeitende sind ihrerseits verstärkt dafür verantwortlich, ihre Chefs so zu lenken, dass das Gesamtergebnis am Ende überzeugt. Wie gut das gelingt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Neben kulturellen Aspekten kommt es auch auf die Persönlichkeit des Vorgesetzten an.

Wie führe ich meinen Chef?

Der neuste Pocketguide zeigt anhand von zehn Thesen auf, wie Führung von unten nach oben gelingt. Eine zentrale Rolle spielt dabei neben einer guten Kommunikation auch eine wertschätzende Haltung. Erfolgsentscheidend ist aber letztlich, dass Mitarbeitende die persönlichen Eigenarten und Vorlieben der Vorgesetzten kennen. Der aktuelle Pocketguide skizziert hierzu verschiedene Grundtypen von Chefs und zeigt, nach welchen Mustern sie handeln. Ausgehend von Fallbeispielen werden konkrete Lösungsansätze für schwierige Situationen vorgestellt. Wichtige Adressen und Literaturtipps komplettieren das handliche Büchlein im Taschenformat.

Der Pocketguide "Chefs führen" kostet 10 Franken und kann ab sofort direkt beim Kaufmännischen Verband Zürich bezogen werden unter: http://kfmv-zürich.ch/pocketguide sowie per E-Mail an info@kfmv-zuerich.ch oder unter Telefon 044 211 33 22.

Kontakt für Medienanfragen:

Kaufmännischer Verband Zürich

Rolf Butz, Geschäftsführer

Telefon: 044 211 33 22

E-Mail: Rolf.Butz@kfmv-zuerich.ch

