Mi, 14.02.2018 16:45

Jahresabschluss: Würth Österreich schließt 2017 mit Rekordergebnis ab

Böheimkirchen (pts031/14.02.2018/16:45) - Mit einem Umsatz von 197,7 Millionen Euro und einem Wachstum von 6,6 % war das Geschäftsjahr 2017 für Würth ein Rekordjahr.

Würth Österreich, Spezialist im Handel mit Montage- und Befestigungsmaterial, verzeichnet mit Jahresabschluss 2017 einen Rekordumsatz von 197,7 Mio. Euro, das entspricht einem Wachstum gegenüber dem Vorjahr von 6,6 % (2016: 185,5 Mio. Euro). Sehr positiv entwickelte sich der Umsatz in den 47 Kundenzentren, die mit 42,1 Mio. Euro Thekenumsatz erstmals die 40 Mio. Euro Marke überschreiten und ein Wachstum von 15,6 % erzielen konnten. Der noch junge Vertriebskanal eCommerce verzeichnet ebenfalls ein erfreuliches Wachstum von 23,4 %.

Wachstumstreiber eBusiness

Das Wachstum von Würth Österreich wird unter anderem durch kräftige Zuwächse im Online-Handel begründet. In den Bereich eBusiness wird seit 2016 laufend investiert. Geschäftsführer Alfred Wurmbrand sieht optimistisch in die Zukunft: "Das Konsumentenverhalten hat sich auch im Gewerbe gewandelt. Unsere Kunden nutzen immer stärker auch soziale Medien, um sich über Produkte, Services und Anwendungen zu informieren. Viele Handwerksbetriebe erwarten unkomplizierte Bestellmöglichkeiten und eine rasche Lieferung ihrer häufig verwendeten Kleinteile. Hier punkten wir als weltweit führender Spezialist nicht nur mit höchster Produktqualität, sondern auch mit Know-how und einem benutzerfreundlichen Online-Shop. Auch mit Großkunden, die ihren Materialbedarf vollautomatisch über elektronische Anbindungen abwickeln wollen, arbeiten wir ständig an der Weiterentwicklung zukunftsorientierter Lösungen."

Expansion

Auf kontinuierliches Wachstum setzt der Weltmarktführer konsequent auch im Niederlassungsbereich. In der ersten Jahreshälfte 2018 werden drei neue Kundenzentren in Österreich eröffnet: Andritz (Stmk.) am 30. März, Wien-Floridsdorf am 4. Mai und Vöcklabruck (OÖ) am 30. Mai. Im Raum Wien sollen zwei zusätzliche Standorte folgen. Bis 2020 möchte Würth in Österreich mit 60 Kundenzentren vertreten sein. Auch personell stockt das Unternehmen weiter auf, im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde erstmals die 800 Mitarbeiter Marke erreicht, mehr als 470 davon sind im Außendienst tätig.

Auch Würth-Gruppe schreibt Rekorde

Als fünftgrößte Auslandstochter trägt Würth Österreich auch zum kürzlich veröffentlichten Rekordergebnis der weltweit tätigen Würth Gruppe bei, die aus über 400 Gesellschaften in mehr als 80 Ländern besteht und weltweit über 74.000 Mitarbeiter beschäftigt. Der Konzern erwirtschaftete 2017 gemäß vorläufigem Jahresabschluss einen Umsatz von 12,7 Milliarden Euro (2016: 11,8 Milliarden Euro) bei einem Wachstum von 7,5 %. Beim Betriebsergebnis rechnet man nach vorläufigen Berechnungen ebenfalls mit einem neuen Rekord in der Größenordnung von 760 bis 770 Millionen Euro. Dies bedeutet eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr (2016: 615 Millionen Euro).

Würth Österreich

Würth ist Spezialist im Handel mit Montage- und Befestigungsmaterialien für die professionelle Anwendung. Die Produktpalette umfasst rund 100.000 Artikel, von Schrauben, Schraubenzubehör und Dübel über Werkzeuge bis hin zu chemisch-technischen Produkten und Arbeitsschutz. Zu den Kunden zählen Handwerks- und Industriebetriebe, die von mehr als 470 Außendienstmitarbeitern betreut werden. Parallel dazu baut das Unternehmen das Niederlassungs-Netz in ganz Österreich kontinuierlich aus. http://www.wuerth.at

