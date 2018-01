BUSINESS

Einladung Online-/Telefon-Pressekonferenz: Umfrage zu IT-Investitionen der SAP-Anwender

Wien (ptp032/23.01.2018/14:00) - Alle Jahre wieder geht es in den Mitgliedsunternehmen der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe e.V. (DSAG) an die Budgetplanung. Grund genug für die DSAG, ihre Mitgliedsunternehmen auch in diesem Jahr wieder nach dem Investitionsverhalten und dem Stand der Dinge in Sachen Digitalisierung zu fragen. Am 24.1.2018 um 14 Uhr präsentiert die DSAG die Ergebnisse ihres Investitionsreports 2018. Interessierte Journalisten können sich ab jetzt zur Online-/Telefon-Pressekonferenz anmelden.

Nach Jahren verhaltenen Wachstums brummt der Wirtschaftsmotor in Europa wieder. Das bedeutet auch: Die Unternehmen investieren. Ein Rückgrat der heutigen Wirtschaft im Zeitalter der fortschreitenden Digitalisierung ist dabei die IT-Infrastruktur - insbesondere das SAP-System, das eine umfassende Verwaltung und Planung aller betrieblichen Prozesse ermöglicht.

Doch wohin geht der Trend? Die DSAG hat unter ihren Mitgliedern nachgefragt. Die Ergebnisse des Investitionsreports 2018 werden am 24.1.2018 um 14 Uhr im Rahmen einer Online-/Telefon-Pressekonferenz durch DSAG-Vorstandsvorsitzenden Marco Lenck bekannt gegeben. Themen sind unter anderem:

* Entwicklung des Budgets für IT-Investitionen und Investitionen in SAP

* Investitionen im Zusammenhang mit der digitalen Transformation

* IT-Sicherheit

Anmeldung zur Pressekonferenz: dsag@results.at

Die Details bezüglich der Einwahl entnehmen Sie folgender Homepage: https://www.dsag.de/pressemitteilungen/dsag-investitionsreport-2018

Über die DSAG

Die Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG) in Walldorf versteht sich als eine unabhängige Interessenvertretung aller SAP-Anwender in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ziel der DSAG ist es, darauf hinzuwirken, dass bedarfsgerechte SAP-Lösungen geschaffen werden, sowie den Erfahrungs- und Informationsaustausch sowohl der SAP-Kunden untereinander als auch mit SAP zu fördern. Die 1997 als eingetragener Verein gegründete DSAG zählt heute über 3.300 Mitgliedsunternehmen mit über 60.000 Mitgliedspersonen und hat sich als eine der größten SAP-Anwendergruppen weltweit etabliert. Die DSAG in Österreich betreut über 220 Mitgliedsunternehmen und mehr als 2.900 Mitgliedspersonen.

