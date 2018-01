ROSEN Swiss AG arbeitet mit konfigurierbarer PLM-Software PRO.FILE

HIGHTECH

Mi, 17.01.2018 12:00

Aktuelle Version 8.7 der PDLM-Lösung PRO.FILE (Quelle: PROCAD GmbH & Co. KG)



Karlsruhe (ptp019/17.01.2018/12:00) - Die ROSEN Gruppe mit Hauptsitz in Stans/CH setzt auf PRO.FILE als DMStec. In der PLM-Software verwaltet das Unternehmen Entwicklungsunterlagen für seine Konstrukteure sowie steuert und dokumentiert seine PLM-Prozesse. Mit ETOR, der skalierbaren Lösung für standortübergreifendes Product- and Document Lifecycle Management, verbindet ROSEN außerdem sechs Standorte weltweit. ROSEN hat die PLM-Software mit Hilfe der ISI.CON-Methode konfiguriert und kann sie dadurch schnell und einfach um Basismodule erweitern.

Heiner Kovert, Produktdaten-Management bei ROSEN: "Das ISI.CON-Prinzip hilft uns, verschiedene Abteilungen mit den unterschiedlichen Herausforderungen zielgerichtet integrieren zu können und die PLM-Lösung sehr facettenreich einsetzen zu können - ohne dabei wesentliche Anpassungen des Kerns durch den PLM-Hersteller durchführen lassen zu müssen."

Weitere Informationen: https://www.procad.de/blog/portfolio-item/rosen-gruppe

(Ende)