Wenn es eng wird, sind sie da: Datenrettungslabor für Hamburg - Retten von Festplatten, NAS und RAID Arrays

HIGHTECH

Sa, 13.01.2018 13:55

Datenrettungsunternehmen bietet Data Recovery für Kunden mit defekten Datenträgern in Hamburg

Datenwiederherstellung durch Experten (Foto: Fotolia.de)



Hamburg (ptp001/13.01.2018/13:55) - Beim Spezialisten Datenrettungslabor geht es in erster Linie um die Analyse und Wiederherstellung von Daten. Hier werden professionell Daten einer Rekonstruktion unterzogen. Eine Datenrettung erfolgt unter besonderen Voraussetzungen und ist immer in Abhängigkeit der ursächlichen Problematik zu betrachten. Es gibt viele Ursachen für Datenverluste. Wenn Datenträger defekt sind, werden diese bei Datenrettungslabor initial repariert, um danach Daten professionell wiederherzustellen.

Häufige Ursachen für Datenverluste in Hamburg sind:

- Beschädigung der HDD Schreib- und Leseköpfe

- durch Head-Crash verursachte Oberflächenbeschädigung

- Festplattenmotor ohne Funktion durch Elektronikproblem

- Überspannung in Hausverkabelung S-ATA-Festplatte wird nicht erkannt

- Datenordner unbemerkt überschrieben

- Ordner und Dateien werden nicht angezeigt

- RAID-Festplattensystem durch Festplatten-Defekt nicht mehr lesbar

- microSD wegen mechanischer Beschädigung defekt

- SSD wird nicht angezeigt

Weitere Informationen zur Datenrettung Hamburg: https://www.datenrettungslabor.de/datenwiederherstellung/datenrettung-hamburg

Datenrettungslabor. de steht für hohe Qualität zur Wiederherstellung von Daten. Es besteht die Möglichkeit Daten im Express-Verfahren wiederherzustellen. Die Arbeiten erfolgen dann im 24h-Service auch am Wochenende und an Feiertagen. Bei Datenverlust und defekten Speichermedien wie Festplatten, Server-Systemen, NAS und RAID Arrays wenden Sie sich bitte an: Tel.: 0341/392 817 89.

Ablauf einer Datenrettung für Kunden in Hamburg bei Datenrettungslabor.de

1. Abholung der Speichermedien

2. Professionelle Diagnose

3. Angebot zur Datenwiederherstellung

4. Datenrettungsprozess

5. Abschluss der Datenrettung und Bereitstellung von Datenträgern mit den geretteten Daten

(Ende)