Tinnitus - Ohrensausen: Neue Behandlungsmöglichkeit für Fachleute

HIGHTECH

Mo, 08.01.2018 07:15

Zürich (pts003/08.01.2018/07:15) - Manchmal wird ein normal funktionierendes Ohr plötzlich hyperaktiv. Es produziert einen penetranten Dauerton, der die Betroffenen um den Schlaf bringt und zur Verzweiflung treibt. Der Tinnitus, auch Ohrensausen genannt, ist ein hartnäckiger Geselle der modernen Zeit. Die Schweizer Firma DisMark, welche dem Tinnitus schon seit zwölf Jahren den Kampf angesagt hat, ist jetzt ein weiterer Schritt gegen dieses Schreckgespenst geglückt.

Mit dem bewährten Schweizer Softlasersystem "TinniTool EarLaser" konnten in den vergangenen Jahren bereits über 40'000 Betroffene erfolgreich behandelt werden. Das Aussergewöhnliche daran ist, dass die Behandlung gefahrlos und ohne Fachpersonal vom Betroffenen selbst angewendet werden kann. Die Erfolgsquote wurde unterdessen auch von diversen Studien untermauert. Da lag es nah, dass sich mehr und mehr Therapeuten und Mediziner für diese Behandlungsmethode interessierten. Um die Effektivität zu steigern, wurde jetzt erstmals ein eistungsstärkerer "ProfiLaser" entwickelt. Die Behandlung von Tinnitus (Ohrensausen) und ähnlichen Innenohrerkrankungen wie tinnitus-bedingter Schwerhörigkeit, Druck im Ohr, Morbus Menière (Schwindel), Hörsturz und Hörverzerrung kann jetzt mit einem mehrstufigen Plan erfolgen und verspricht so einen noch höheren Behandlungserfolg.

Der Betroffene wird vom Spezialisten einer umfangreichen Analyse unterzogen. In den meisten Fällen liegt die Ursache der Geräusche im Innenohr. Sprechen die bei der Untersuchung festgestellten Symptome für eine Laser-Behandlung, so sieht diese Therapie vor, dass der Therapeut/Arzt die Initialbehandlung mit dem "ProfiLaser" in seiner Praxis durchführt. Anschliessend wird der Betroffene mit dem "EarLaser" die Therapie zu Hause selber weiterführen. Ist der Tinnitus bereits chronisch, hat sich der Ton auch im Hirn festgesetzt. In diesem Fall kann zusätzlich mit einer Klang- und NeuroSonic-Therapie das Gehirn vom störenden Ton entwöhnt werden. Im Verlaufe der mindestens dreimonatigen Behandlung, werden noch ein bis zwei weitere ProfiLaser-Konsultationen beim Spezialisten absolviert und die Therapie mit einer Erfolgskontrolle abgeschlossen.

Die Wirkung des Softlasers wird mit der Durchblutungsförderung und Beschleunigung der Zellregeneration erklärt. Das konzentrierte Licht des Softlasers stimuliert die Zuckerverbrennung und verbessert somit die ATP-Versorgung der Zellen. ATP (Adenosintriphosphat) ist eine Schlüsselsubstanz unserer Körperzellen. Die Regeneration der unterversorgten und damit geschädigten Hörsinneszellen kann somit beschleunigt werden.

- TinniTool® ProfiLaser: auf Anfrage (für Ärzte und Therapeuten)

- TinniTool® EarLaser4: CHF 540.- / EUR 490.- oder Miete für 3 Monate: CHF 270.-

- TinniTool® Neurostimulation: CHF 240.- / EUR 210.-

Weitere Informationen:

Für Fachleute: http://www.tinnitool.com/de/therapie_moeglichkeiten/profilaser.php

Für Betroffene: http://www.tinnitool.com/de/therapie_moeglichkeiten

DisMark Tinnitus-Hilfe

Zürichstrasse 83

CH-8118 Pfaffhausen

T: 0041 / (0)43 366 06 66

F: 0041 / (0)43 366 07 66

E: info@dismark.ch

I: http://www.tinnitool.com

I: http://www.tinnitus-therapie-center.ch

(Ende)