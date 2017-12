ADHOC

So, 31.12.2017 08:00

pta20171231002 Total voting rights according to article 26a WpHG



S&T AG: Total Voting Rights Announcement according to Article 26a of the WpHG

Linz (pta002/31.12.2017/08:00) - Publication 1. Details of issuer

S&T AG

Industriezeile 35, 4021 Linz, Österreich 2. Type of capital measure

Other capital measure (Sec. 26a para. 1 WpHG)

Date of status / date of effect: 28.12.2017 3. New total number of voting rights

63.442.392