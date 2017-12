Ohrensausen behandeln? Ausbildung zum Tinnitus-Therapeuten

LEBEN

Fr, 29.12.2017 07:15

Zürich (pts001/29.12.2017/07:15) - Es gibt viele Berufsgruppen, welche eine Affinität zur Behandlung von Tinnitus-Betroffenen haben. Zum Beispiel im Bereich Audiologie, Physiotherapie, Massage, Psychologie, Heilkunde, Medizin, Pharma etc. Oft haben diese Berufsgruppen auch regelmässig Kontakt mit Betroffenen, welche an Tinnitus leiden. Doch leider fehlt meist das Wissen, um substantiell helfen zu können.

Das DisMark Therapie-Center bei Zürich bietet erstmalig einen ganztägigen Fortbildungskurs zum Tinnitus-Therapeuten an. Das Fachwissen dazu hat sie sich über die letzten 14 Jahre mit einem Erfahrungsschatz von über 40'000 Behandlungen und Vertretungen in über 40 Ländern angeeignet.

Der Erfolg liegt in der ganzheitlichen Behandlung. Die Schwierigkeit, einen Tinnitus zu behandeln, liegt darin, die Vielschichtigkeit des Ursprungs zu erkennen. Der Tinnitus eines Betroffenen hat oft viele Auslöser, die es zu entschlüsseln gilt. Genau hier setzt die Ausbildung an. Sie lernen mit Interviews und einfachen Tests, den Betroffenen zu analysieren, den Ursprung des Tinnitus zu erkennen, die richtige Diagnose zu stellen und ein individuelles Behandlungskonzept einzuleiten. Es werden Verfahren berücksichtigt wie: Neurostimulation, Softlaser, Laser-Akupunktur, Klangtherapie, Maskierung, pharm. Nährstoffkonzept, autogenes Training, Stressbewältigung sowie diverse weitere individuelle Therapien. Die DisMark bietet zusätzlich einen kostenlosen Support, inklusive Telefon- und Mail-Hotline, an.

Details zur Ausbildung (inklusive Anmeldeformular) erhalten Sie wie folgt:

- http://www.tinnitus-therapie-center.ch/de/therapie_center/ausbildung.php

- siehe auch beiliegendes PDF-Formular (Ausbildung und Anmeldung)

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

- http://www.tinnitus-therapie-center.ch

- http://www.tinnitus-hilfe.ch

- http://www.ohrensausen.eu

DisMark Tinnitus-Hilfe

Zürichstrasse 83

CH-8118 Pfaffhausen

T: 0041/(0)43 366 06 66

F: 0041/(0)43 366 07 66

E: info@dismark.ch

(Ende)