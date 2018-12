pta20181214009

BAWAG Group AG: Erwerb von BFL Leasing in Deutschland

Wien (pta009/14.12.2018/10:30)

Die BAWAG Group gibt heute den Abschluss einer verbindlichen Vereinbarung zum vollständigen Erwerb der BFL Leasing GmbH von der BFL Gesellschaft des Bürofachhandels mbH & Co. KG bekannt, an der die VR-LEASING AG eine Mehrheitsbeteiligung hält.

Die BFL Leasing GmbH mit Hauptsitz in Eschborn bei Frankfurt ist ein spezialisierter Finanzierungsanbieter, der seit 1973 Leasing-Dienstleistungen und -Produkte für Technologie und Equipment anbietet. Das Unternehmen ergänzt das Geschäftsmodell der BAWAG Group durch ein einzigartiges Vertriebsmodell und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, im Leasinggeschäft in Deutschland zu wachsen.

Anas Abuzaakouk, CEO der BAWAG Group, führt dazu aus: "Der heutige Tag stellt einen wichtigen Schritt für die weitere Umsetzung unserer strategischen Pläne dar. Mit der Akquisition der BFL Leasing GmbH wird für die BAWAG Group eine Grundlage geschaffen, um ihr Leasing-Franchise in Deutschland zu etablieren. Wir freuen uns darauf, mit unseren Geschäftspartnern zusammenzuarbeiten und Lösungen voranzutreiben, wobei wir uns zu einer technologiegetriebenen Retail- und KMU-orientierten Bankengruppe weiterentwickeln. Ich freue mich sehr, unsere neuen Kollegen in der BAWAG Group begrüßen zu können, und bin zuversichtlich, dass sie ein guter Partner sein werden, um unsere Wachstumsstrategie fortzusetzen."

Das Closing der Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und aufsichtsbehördlichen Bewilligungen. Die Parteien haben Stillschweigen über den Kaufpreis und die Details des Vertrages vereinbart.

Über BFL Leasing

Seit über 40 Jahren entwickelt die BFL Leasing GmbH Finanzierungslösungen für Handels- und Systemhäuser sowie Hersteller. Heute zählt sie mehr als 140 Teilhaber und ist mit ihren Vertriebspartnern sowie rund 50.000 Kunden einer der führenden IT-Finanzierungsspezialisten in Deutschland. Mit ihren Vertriebspartnern bietet die BFL Leasing GmbH Finanzierungslösungen für Hard- und Software, Projekte inklusive Software, Lizenzen und Dienstleistungen im IT-Bereich, Bürotechnik und Informations- und Kommunikationstechnologie. Als Tochter der VR-LEASING Aktiengesellschaft ist die BFL Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe, der zweitgrößten Bankengruppe in Deutschland.

BFL Leasing GmbH beschäftigt aktuell rund 75 Mitarbeiter, die gesamten Assets beliefen sich Ende 2017 auf rund 600 Mio. EUR.

Über die BAWAG Group

Die BAWAG Group AG ist die börsennotierte Holdinggesellschaft der BAWAG P.S.K. mit Sitz in Wien und den wesentlichen Banktöchtern easybank und start:bausparkasse in Österreich sowie der Südwestbank und der Deutscher Ring Bausparkasse in Deutschland. Mit mehr als 2,5 Millionen Kunden ist die BAWAG P.S.K. eine der größten Banken in Österreich und verfügt über eine landesweit bekannte Marke. Sie verfolgt ein einfaches und transparentes Geschäftsmodell, das auf niedriges Risiko, Effizienz sowie regional auf Österreich, Deutschland und entwickelte Märkte ausgerichtet ist. Die Bank betreut Privat-, KMU- und Firmenkunden und bietet ihnen ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen über verschiedene Online- und Offline-Vertriebswege an. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten und erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer Strategie.

