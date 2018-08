ADHOC

Mi, 22.08.2018 10:00

Gurktaler AG: Ergänzung der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung der Gurktaler AG am 11. September 2018

Wien (pta006/22.08.2018/10:00) - Gurktaler Aktiengesellschaft

FN 389840 w

ISIN AT0000A0Z9G3 (Stammaktien)

ISIN AT0000A0Z9H1 (Vorzugsaktien)

Ergänzung der Tagesordnung

der ordentlichen Hauptversammlung der Gurktaler Aktiengesellschaft

am Dienstag, dem 11. September 2018, um 14 Uhr,

in der Eventlocation Studio 44, Rennweg 44, 1038 Wien.

Aufgrund eines am 20.08.2018 eingelangten Verlangens gemäß § 109 AktG der Aktionärin H. Underberg-Albrecht GmbH & Co. Verwaltungs- und Vertriebs KG, mit dem Sitz in Rheinberg, HRA 2470 des Amtsgerichts Kleve, die an der Gesellschaft seit mehr als drei Monaten 1.126.093 Stammaktien hält und damit über einen Anteil, der fünf von Hundert des Grundkapitals der Gesellschaft übersteigt, verfügt, wird die am 27. Juli 2018 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung und auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://gruppe.gurktaler.at bzw http://gruppe.gurktaler.at/investor-relations/hauptversammlung veröffentlichte Tagesordnung der eingangs genannten ordentlichen Hauptversammlung der Gurktaler Aktiengesellschaft wie folgt ergänzt:

8. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands

a) zum Erwerb eigener Aktien gem § 65 Abs 1 Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts, das mit einem solchen Erwerb einhergehen kann (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss),

b) gem § 65 Abs 1b AktG für die Veräußerung bzw Verwendung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre zu beschließen,

c) das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen.

WEITERE UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Zusätzlich zu den seit 27. Juli 2018 auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://gruppe.gurktaler.at bzw http://gruppe.gurktaler.at/investor-relations/hauptversammlung zugänglichen Unterlagen sind folgende Unterlagen gemäß § 108 Abs 3 AktG und § 109 Abs 2 AktG ab dem 22. August 2018 im Internet unter http://gruppe.gurktaler.at bzw http://gruppe.gurktaler.at/investor-relations/hauptversammlung zugänglich und werden auch in der Hauptversammlung aufliegen:

* Aktionärsverlangen mit Beschlussvorschlag der Aktionärin gemäß § 109 AktG zu Ta-gesordnungspunkt 8 und Begründung,

* die gesamte Tagesordnung unter Berücksichtigung der gegenständlichen Ergänzung,

* Formular für die Erteilung einer Vollmacht unter Berücksichtigung der gegenständlichen Ergänzung,

Wien, im August 2018

Der Vorstand

(Ende)