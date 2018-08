ESET greift mit neuen Business-Securitylösungen den Enterprisemarkt an

MEDIEN

Do, 16.08.2018 15:00

Größter Produkt-Launch in der fast 30-jährigen Firmengeschichte

Foto: ESET Business-Securitylösungen



Jena (pts030/16.08.2018/15:00) - Das europäische Sicherheitsunternehmen ESET stellt mit einem erweiterten und aktualisierten Produktportfolio die Weichen für seine weitere Expansion. Mit der neuen Produktgeneration seiner Business-Lösungen greifen die Security-Spezialisten insbesondere den Enterprise-Markt an. Der größte Produktlaunch der Firmengeschichte umfasst insgesamt acht Lösungen, die Unternehmen jeglicher Größe noch mehr Sicherheit und vereinfachte Administration versprechen.

Security aus der Vogelperspektive managen

Das erweiterte Produktportfolio bietet mehr als die reine Erkennung/Abwehr von Bedrohungen und Verwaltung von Lösungen für Endpoint Security. Vielmehr erhalten Anwender jetzt den übergeordneten Einblick in das "große Ganze": einem umfänglichen IT Security Management, das auch die Vorhersage von Bedrohungen, transparente Auswertung von Bedrohungen sowie umfangreiche Reaktionsmöglichkeiten und Vorfalls-Analysen beinhaltet. Das Lösungs-Angebot bieten alle (security-)technischen Voraussetzungen, um sowohl in SMB als auch im Enterprise-Sektor eingesetzt zu werden.

Dreh- und Administrationspunkt ESET Security Management Center

Als Herzstück der neuen Produktreihe für Unternehmen bezeichnen die Entwickler das brandneue ESET Security Management Center. Dabei handelt es sich um den Nachfolger des bei Kunden beliebten ESET Remote Administrator. Mit der Umbenennung wird vor allem deutlich, dass es sich nicht um ein Remote-Controlling-Tool handelt, sondern um die erste Anlaufstelle zum Thema Sicherheit, Systemmanagement, Reporting und der Integration weiterer ESET-Dienste, die sich bereits in der Pipeline befinden.

Neu sind unter anderem:

* Hardware-Inventarisierung (installierte Komponenten)

* Verbessertes Troubleshooting (Remotediagnose, Logauswertung)

* Überarbeitete Webkonsole

* Native Unterstützung für VDI Umgebungen

* Mehr Benachrichtigungen + Reports

* Neues Dashboard

* ESET Dynamic Threat Defense Integration (Sichtbarkeit/Reports/Konfiguration)

Endpoint-, Mail- und Server Protection in Version 7

Neben der Erweiterung des Angebots wurde bei allen Endpoint-, Mail- und Security-Lösungen kräftig an der Technikschraube gedreht. Eine Harmonisierung der unterschiedlichen Security-Layer wurde bei allen Lösungen vorgenommen. Angesichts der vielfältigen Bedrohungen im Cyberspace ist der Einsatz von vielschichtigen Sicherheitsmethoden unabdingbar.

Ein kleiner Auszug der Highlights:

* 64 Bit Architektur

* UEFI-Scanner, Botnet-Erkennung, Ransomware Shield, Schutz vor Netzwerkangriffen

* Unterstützung Windows Office 365

* Zeitbasierte Einstellungen für Web- und Medienkontrolle

* Verbesserter Phishing-Schutz (Mail Security)

NEU: ESET Dynamic Threat Defense

ESET Dynamic Threat Defense bietet eine tiefgehende Analyse von Samples. Diese kann manuell angestoßen oder direkt aus ESET Mail Security und den Endpoint-Lösungen eingereicht werden. Zur Analyse wird das eigenentwickelte "Sandbox-System" im ESET Rechenzentrum verwendet. Dieses gibt Aufschluss darüber, welche Folgen das Ausführen einer Datei oder Programms hat. Aus diesen Informationen wird ein "Score" gebildet, welcher zwischen den vier Stadien "Clean", "Suspicious", "Highly Suspicious" und "Malware" unterscheidet. Vor allem Zero-Day Malware und Ransomware soll somit effektiver abgewehrt werden.

"Wir arbeiten mit vielen globalen Unternehmen auch auf regionaler Ebene zusammen. Deshalb ist uns bewusst, dass sie zunehmend Cybersicherheitslösungen benötigen, die besser auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind", erklärt Juraj Malcho, Chief Technology Officer bei ESET. "Wenn Unternehmen unser neuestes Angebot ausprobieren, werden sie sehen, wie einfach es sein kann, eine Unternehmenssicherheitslösung zu handhaben."

Die neuen und aktualisierten Produkte im Überblick

* ESET Endpoint Antivirus für Windows v7

* ESET Endpoint Security für Windows v7

* ESET Security für Microsoft SharePoint Server v7

* ESET File Security für Microsoft Windows Server v7

* ESET Mail Security für Microsoft Exchange Server v7

* ESET Mail Security für IBM Domino v7

* ESET Security Management Center v7

* NEU: ESET Dynamic Threat Defense

(Ende)