Do, 16.08.2018 15:00

Mit einem "Sehr gut" ins 8. Jahr (Copyright: fotoCharly.ch)



Wädenswil (pts029/16.08.2018/15:00) - Die Schweizer Zeitschrift PCtipp hat in der August-Ausgabe sieben Online-Fotobuchanbieter getestet und fotoCharly bestand den Test mit der Note "Sehr gut". Was wünscht man sich mehr zum siebenjährigen Bestehen?

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte

Mit fotoCharly können online ganz schnell und einfach wunderschöne Fotobücher gestaltet werden. Für die Gestaltung gibt es entweder die Fotobuch-App oder die online Software, mit der ratzfatz die schönsten Erinnerungen festgehalten werden können. Beim Test von PCtipp wurden besonders der schnelle Erstellungsprozess und die Qualität des fertigen Fotobuches gelobt.

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Ein weiter Punkt wird von den Testern im Hinblick auf das Gesamtergebnis hervorgehoben und zwar das Preis-Leistungs-Verhältnis des Fotobuchs. PCtipp schreibt dazu: "Der Anbieter fotoCharly offeriert mit seinem Fotodienst eine solide und günstige Möglichkeit, ein eigenes hochwertiges Fotobuch zu erstellen."

Foto-Software überzeugt

Besonders werden Qualität, Umfang und Bedienung der Foto-Software und das hochwertige Ergebnis von fotoCharly gelobt. Auch der Versand und die rasche Erstellung des Testbuches (dauerte nur 5 Minuten) wurden von PCtipp ausdrücklich gelobt. Der Tester schreibt dazu: "Qualität, Umfang und Bedienung der Fotobuchservices sind top."

Testergebnis "Sehr gut" zum 7. Geburtstag

Was kann man sich Schöneres wünschen, als ein super Ergebnis bei einem Produkttest? fotoCharly hat pünktlich zu seinem 7. Geburtstag eine wirklich ausgezeichnete Bewertung von PCtipp erhalten. Mit der Note "Sehr gut" startet fotoCharly beschwingt in ein neues Bestandsjahr und feiert noch bis Ende August mit tollen Angeboten und Rabatten seinen Geburtstag.

Geburtstagsaktion

Passend zum Fotobuchtest gibt es bei fotoCharly noch bis zum 6.9.2018 33 % Rabatt auf das Fotobuch auf Fotopapier im Format 20x30 cm. Und damit nicht genug, bis zum 23.8.2018 kann man noch 33 % Rabatt auf Classic oder Premium Fotos im 10er Format sparen. Also schnell online auf https://www.fotocharly.ch bestellen.

Über fotocharly

fotoCharly ist der Spezialist für Fotoprodukte, Fotobücher und Fotogeschenke. Das Unternehmen, als Tochterfirma der Color Drack GmbH & Co KG, wurde 2011 gegründet. Der Fotoanbieter mit Firmensitzen in Österreich und der Schweiz beschäftigt 49 Mitarbeiter. fotoCharly garantiert höchste Qualität, bietet das grösste, im eigenen Labor produzierte Sortiment an Fotoprodukten in Österreich und ist auch in Deutschland und Italien vertreten. Die Produktion von klassischen Fotoabzügen bis hin zu Fotobüchern, Fotokalendern und vielen weiteren individuellen Fotoprodukten erfolgt auf Qualitätsmaschinen mit Blick auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

