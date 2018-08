travipay Premium ermöglicht kontakt- und ticketloses Einfahren in Deutschlands Parkhäuser

MEDIEN

Do, 16.08.2018 11:15

Erlangen (pts021/16.08.2018/11:15) - sunhill technologies, eine Tochterfirma der Volkswagen Financial Services AG, hat für seine beliebte Parking App travipay einen neuen Service eingeführt, der das Parken im Parkhaus revolutioniert und das ticket- und kontaktlose Einfahren ermöglicht: travipay Premium. Das Premium-Angebot ist im Juni dieses Jahres mit über 200 Parkhäusern der Betreiber APCOA und OPG gestartet. So ist der Service beispielsweise seit Juni in über 20 Parkhäusern in Hamburg nutzbar. Eine Übersicht aller verfügbaren Standorte kann unter http://www.travipay.com/premium eingesehen werden.

Kunden und Kundinnen, die travipay Premium nutzen, können neben den bisherigen 150 Standorten mit öffentlichen Parkplätzen, ab jetzt zusätzlich in über 200 Parkhäuser ticketlos ein- und ausfahren. "Unsere Mobilität wird digital und somit auch das Parken. Wir sind stolz darauf unseren Kunden und Kundinnen einen weiteren Service bieten zu können, der sie im Alltag entlastet und ein nahtloses Park-Erlebnis erschafft. Besonders sprechen wir damit Menschen an, die viel unterwegs sind und die von den Entlastungen am meisten profitieren: Neben dem ständigen Gang zum Kassenautomaten und der Suche nach Kleingeld, sparen sie sich zudem den Verwaltungsaufwand: Automatisierte Abbuchung der Parkgebühren und alle Transaktionen am Monatsende als übersichtliche Sammelrechnung auf einen Blick", erklärt Christoph Schwarzmichel, Geschäftsführer von sunhill technologies.

Tschüss, Bargeld und Parkscheinautomat

Mit der App können sich Kunden und Kundinnen zum nächstgelegenen Parkhaus navigieren lassen und ohne das Lösen eines Parktickets einfahren. Je nach technischer Ausstattung der Parkhäuser bietet travipay Premium zwei einfache Möglichkeiten einzufahren: Dank automatischer Erkennung des travipay-Stickers, öffnen sich die Schranken bei Ein- und Ausfahrt kontaktlos von selbst. Bietet das Parkhaus diese technische Voraussetzung nicht, kommt die travipay Card zum Einsatz. Diese wird an das Lesegerät der Schranke gehalten.

travipay Card und Sticker erhalten Kunden und Kundinnen bis zum 30.09.2018 gratis im Willkommens-Paket, wenn sie sich für eine Premium-Mitgliedschaft registrieren. Nach diesem Zeitpunkt wird eine einmalige Einrichtungsgebühr von 14,99 Euro erhoben. Die Premium-Mitgliedschaft kann für 2,49 Euro im Monat abgeschlossen werden. Bis zum 30.09.2018 besteht zudem das Angebot travipay Premium im Jahresabo für nur 24,99 Euro inklusive 5 Euro Parkgutschein abzuschließen.

Einfache transparente Abrechnung

Jeder Parkvorgang wird von der App exakt erfasst und bei travipay Premium über Kreditkarte oder per Lastschrift abgerechnet. Die unterschiedlichen Transaktionen sind jederzeit im travipay Customer Portal einsehbar. So haben Nutzer und Nutzerinnen immer einen transparenten Überblick über alle Parkvorgänge, inklusive eines Sammelbelegs pro Monat.

Ein weiteres Feature, das travipay Premium bietet, ist die Start-Stopp-Funktion, durch die die Parkzeit an ausgewählten on-street Standorten mit einem Klick gestartet und genau dann wieder gestoppt werden kann, wenn der Parkende wieder zurück am Auto ist. So wird nur exakt die Parkgebühr bezahlt, die auch geparkt wurde.

"travipay Premium bietet unseren Kunden und Kundinnen schon jetzt einen echten Mehrwert und wird unsere Park-Gewohnheiten nachhaltig verändern. Die Resonanz in den ersten Wochen war bereits sehr positiv. Aber das ist erst der Anfang. Wir arbeiten stetig daran mehr Standorte anzubinden - und das nicht nur in Deutschland. Denn unsere Kunden und Kundinnen sollen unseren Service europaweit nutzen können, daher werden wir travipay Premium zukünftig auch in weiteren europäischen Ländern anbieten", erklärt Matthias Mandelkow, Geschäftsführer von sunhill technologies.

Mehr Informationen unter: http://www.travipay.com/premium

Zu sunhill technologies

sunhill technologies entwickelt digitale Payment-Services entlang der Verkehrskette. Partner sind die führenden deutschen und europäischen Mobilfunkanbieter sowie branchenrelevante Hersteller und Anbieter in den Bereichen Parken, E-Mobility und Ticketing. Deutschlandweit wird der digitale Service zum Bezahlen von Parkgebühren an öffentlichen Parkplätzen an über 150 Standorten und in über 200 Parkhäusern angeboten, darunter auch Hamburg, Berlin und Düsseldorf. sunhill ist seit 2015 ein Tochterunternehmen der Volkswagen Financial Services AG und unterstützt als strategischer Partner die Ziele der VWFS AG hinsichtlich neuer Mobilitätsdienstleistungen und der Digitalisierung. http://www.sunhill-technologies.com

